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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۹:۱۹

28 هزار دختر تحت پوشش کمیته امداد ایلام در شرایط ازدواج هستند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد استان ایلام گفت: 28 هزار و 300 دختر تحت پوشش کمیته امداد این استان در شرایط ازدواج قرار دارند.

علیرضا ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: متاسفانه از این تعداد دختر در شرایط ازدواج که تحت پوشش کمیته امداد استان ایلام هستند، سه هزار و 300 نفر بین 31 تا 41 سال سن دارند.

وی بیان داشت: در این راستان باید به صورت مناسبی چاره اندیشی شود و زمینه ازدواج این افراد نیز فراهم شود.

این مسئول با اشاره به اینکه هم اینک دو هزار نوعروس تحت پوشش کمیته امداد استان ایلام در نوبیت دریافت جهیزیه هستند خاطرنشان کرد: تاکنون برای 25 هزار و 825 زوج تحت پوشش در استان ایلام جهیزیه شده است.

ابراهیمی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون یک هزار و 740 نوعروس ایلامی یا تهیه جهیزیه از طرف کمیته امداد راهی خانه بخت شده اند.

این مسئول یادآور شد: استان ایلام با داشتن 107هزار نفر مددجوی تحت پوشش کمیته امداد در کشور رتبه نخست را از این حیث داراست.

کد مطلب 799493

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