لایحه حقوق شهروندان معلول شهر تهران تدوین می شود

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این لایحه گفت: پیشنهاد تدوین این لایحه توسط شاکری مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران در همایش نقش شهرداری در احترام به کرامت معلولان مطرح شد و انجمن دفاع از حقوق معلولان موظف شد این کار را انجام بدهد.

بر اساس آمارهای منتشر رسمی در حال حاضر یک میلیون و 200 هزار معلول درکشور شناسایی شده اند که 650 هزار نفر از آنان تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده و از خدمات توانبخشی بهره مند می شوند و همچنین 227 هزار نفر نیز کمک هزینه نگهداری دریافت می کنند.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان ادامه داد: لایحه حقوق شهروندان معلول شهر تهران پس از تدوین توسط اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری به شورای شهر ارسال می شود.

عدم مناسب سازی محیط ادارات و معابر، برخورد نامناسب با معلولان، نبود امکانات و وسایل ورزشی، مجهز نبودن کتابخانه و... از جمله مشکلاتی است که معلولان با آن دست به گریبان هستند.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان تاکید کرد: ما از امروز به مدت یکماه با همکاری و همفکری کارشناسان و صاحبان قلم و حقوقدانان نسبت به تهیه پیش نویس این لایحه اقدام خواهیم کرد.

محمودنژاد گفت: این لایحه بر اساس مواردی مانند مناسب سازی محیط، فرهنگ سازی، فوریتهای اورژانسی و حقوق شهروندی معلولان و ... تدوین می شود تا قوانین بر این اصل متمرکز باشند البته باید دید پیشنهادات گروههای کارشناسی چیست و سپس براساس آنها اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: چنانچه این اقدام صورت گیرد برای تحقق حقوق معلولان برای سایر استانهای کشور پیشروخواهیم بود و همچنین در راستای تحقق یافتن اهداف کنوانسیون حقوق معلولان قدم خواهیم برداشت.