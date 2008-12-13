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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۳

به پیشنهاد شهرداری؛

لایحه حقوق شهروندان معلول شهر تهران تدوین می شود

لایحه حقوق شهروندان معلول شهر تهران تدوین می شود

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان از تدوین لایحه حقوق شهروندان معلول شهر تهران و ارسال آن به شورای شهر در آینده ای نزدیک خبر داد.

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این لایحه گفت: پیشنهاد تدوین این لایحه توسط شاکری مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران در همایش نقش شهرداری در احترام به کرامت معلولان مطرح شد و انجمن دفاع از حقوق معلولان موظف شد این کار را انجام بدهد.

بر اساس آمارهای منتشر رسمی در حال حاضر یک میلیون و 200 هزار معلول درکشور شناسایی شده اند که 650 هزار نفر از آنان تحت پوشش سازمان بهزیستی بوده و از خدمات توانبخشی بهره مند می شوند و همچنین 227 هزار نفر نیز کمک هزینه نگهداری دریافت می کنند.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان  ادامه داد: لایحه حقوق شهروندان معلول شهر تهران پس از تدوین توسط اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری به شورای شهر ارسال می شود.

عدم مناسب سازی محیط ادارات و معابر، برخورد نامناسب با معلولان، نبود امکانات و وسایل ورزشی، مجهز نبودن کتابخانه و... از جمله مشکلاتی است که معلولان با آن دست به گریبان هستند.

رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان تاکید کرد: ما از امروز به مدت یکماه با همکاری و همفکری کارشناسان و صاحبان قلم و حقوقدانان نسبت به تهیه پیش نویس این لایحه اقدام خواهیم کرد.

محمودنژاد گفت: این لایحه بر اساس مواردی مانند مناسب سازی محیط، فرهنگ سازی، فوریتهای اورژانسی و حقوق شهروندی معلولان و ... تدوین می شود تا قوانین بر این اصل متمرکز باشند البته باید دید پیشنهادات گروههای کارشناسی چیست و سپس براساس آنها اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: چنانچه این اقدام صورت گیرد برای تحقق حقوق معلولان  برای سایر استانهای کشور پیشروخواهیم بود و همچنین در راستای تحقق یافتن اهداف کنوانسیون حقوق معلولان قدم خواهیم برداشت.

کد مطلب 799499

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