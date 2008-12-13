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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۷

در پایان مرحله دوم/

خوشه طلایی آمل قهرمان مسابقات بسکتبال ‌با ویلچر کشور شد

خوشه طلایی آمل قهرمان مسابقات بسکتبال ‌با ویلچر کشور شد

مرحله دوم مسابقات بسکتبال ‌با ویلچر قهرمانی باشگاه های کشور (دسته‌یک ، گروه ب) که به مدت 2 روز از 20 آذرماه در استان ایلام در حال برگزاری بود در نهایت با قهرمانی تیم خوشه طلایی آمل به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها تیم خوشه طلایی آمل با کسب 7 امتیاز موفق شد بر سکوی نخست این رقابت ها قرار بگیرد.

در چارچوب این بازی ها که با حضور 5 تیم  در جریان بود تیم بهزیستی هرمزگان در جایگاه دوم ایستاد و تیم پتروشیمی ایلام مقام سوم این مسابقات را به خود اختصاص داد. همچنین تیم های هیئت لرستان با 5 امتیاز و هیئت ورزشی ارومیه با 4 امتیاز به ترتیب مقام های چهارم و پنجم را بدست آوردند.

در مجموع امتیازات دو مرحله از این بازی ها تیم بهزیستی هرمزگان با 14 امتیاز و خوشه طلایی آمل با 13  امتیاز موفق شدند جزو دو تیم برتر قرار بگیرند.

کد مطلب 799501

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