خوشه طلایی آمل قهرمان مسابقات بسکتبال ‌با ویلچر کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رقابت ها تیم خوشه طلایی آمل با کسب 7 امتیاز موفق شد بر سکوی نخست این رقابت ها قرار بگیرد.

در چارچوب این بازی ها که با حضور 5 تیم در جریان بود تیم بهزیستی هرمزگان در جایگاه دوم ایستاد و تیم پتروشیمی ایلام مقام سوم این مسابقات را به خود اختصاص داد. همچنین تیم های هیئت لرستان با 5 امتیاز و هیئت ورزشی ارومیه با 4 امتیاز به ترتیب مقام های چهارم و پنجم را بدست آوردند.

در مجموع امتیازات دو مرحله از این بازی ها تیم بهزیستی هرمزگان با 14 امتیاز و خوشه طلایی آمل با 13 امتیاز موفق شدند جزو دو تیم برتر قرار بگیرند.