دانش آموزان ایرانی پیام همدلی برای کودکان غزه ارسال می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش دانش آموزی با استفاده از تمام سامانه های ارتباطی واطلاعاتی خود با فراخوان گسترده از تمام دانش آموزان ایرانی درخواست کرده تا از طریق پیام کوتاه، تلفن گویا، پست الکترونیک و نامه ، دل نوشته ها و پیامهای همدلی خود را با کودکان غزه به گوش جهانیان برسانند.

دانش آموزان می توانند در 7 کلمه زیباترین ، کوتاهترین و موثرترین جمله را پیرامون حمایت از مردم بی پناه که در محاصره اشغالگران در نوار غزه قرار گرفته اند ارسال کنند.

دانش آموزان میهن اسلامی می توانند از طریق تلفن گویای 777654700-021 و همچنین سامانه پیام کوتاه با شماره 100077500771 و نیز پست الکترونیکی ghazeh@ayandehsaz یا از طریق نامه به صندوق پستی 497- 15745 در این مسابقه جمله نویسی شرکت کرده و آثار خود را تا عید سعید غدیر ارسال کنند.

اکنون اوضاع اقتصادی، امنیتی و معیشتی در نوار غزه به شدت بحرانی و خطرناک است و نزدیک به دو میلیون نفر انسان بیگناه فقط بدلیل دفاع از حقوق مشروع خود به معنای کلمه با یک فاجعه انسانی روبرو هستند.