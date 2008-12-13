استقبال از "کرگدن" و "خدای کشتار" در تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، "کرگدن" که اجرای خود را از پنجم آذرماه در تالار 579 نفری اصلی آغاز کرده با 10 اجرا پذیرای پنج هزار و 691 تماشاگر بوده است. این نمایش با بازی مهدی هاشمی، شهاب حسینی، آتنه فقیه نصیری، مائده طهماسبی، رامین ناصرنصیر، صابر ابر و آئیش ساعت 19 هر روز جز شنبه‌ها به صحنه می‌رود.

نمایش "خدای کشتار" به کارگردانی کوشک جلالی نیز که از 21 آذرماه در تالار 103 نفری سایه به صحنه رفته تاکنون دو دو اجرا 274 تماشاگر داشته است. الهام پاوه‌نژاد،‌ بهاره رهنما، بهنام تشکر و کاظم هژیر آزاد بازیگران این نمایش هستند که ساعت 19 اجرا می‌شود.

نمایش "سیر روز در شب" اکبر زنجانپور هم که از 17 آبان‌ماه در سالن 122 نفری چهارسو به صحنه رفت، جمعه 22 آذر با 29 اجرا و سه هزار و 887 تماشاگر به کار خود پایان داد. در این نمایش زنجانپور به همراه گلچهره سجادیه، علی تاجمیر و سامان دارابی به ایفای نقش پرداختند.

نمایش "کارناوال با لباس خانه" چیستا یثربی که از 15 آبان‌ماه در تالار 115 نفری قشقایی به صحنه رفت، سرانجام با مجموع 29 اجرا و سه هزار و 714 تماشاگر، سه‌شنبه 18 آذرماه به اجرای خود پایان داد. در این نمایش بازیگرانی چون محمد حاتمی و صبا کمالی حضور داشتند.

نمایش "نیمکت خوشبختی" فرهاد شریفی نیز که از 14 آبان‌ماه در کارگاه نمایش روی صحنه رفت، پس از 31 اجرا و هزار و 40 تماشاگر چهارشنبه 20 آذرماه به کار خود پایان داد. در این نمایش امیرمحمد صمصامی و رویا افشار به عنوان بازیگر حضور داشتند.