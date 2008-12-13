هشدارهای مدیرعامل مترو درسال 83 و 84 نسبت به گودبرداری محوطه تئاترشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس محسن هاشمی در نامه ای که در تاریخ 2/2/83 به دکتر محمود احمدی نژاد ، شهردار تهران و مهندس اصغری ، شهردار منطقه 11 نوشته بود، نسبت به انجام هر گونه ساخت و ساز در محدوده ایستگاه 13G4 واقع در چهارراه ولیعصر-انقلاب تذکر داده و عنوان داشته بود که " قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی 20/2632 و 2590 واقع در شرق خیابان ولیعصر در سال 1356 توسط مهندسین مشاور سوفرتو (مشاور وقت طرح) برای ساخت ایستگاه در این محدوده از زمان تهیه طرح تا کنون (2/2/1383) مکاتبات متعدد با شهرداری منطقه 11 و مراجع ذی ربط از جمله اداره کل فنی شهرداری تهران، شهرسازی و معماری شهرداری تهران و مرکز رسیدگی به امور مساجد اعلام و تاکید گردید که به دلیل واقع شدن زمین مذکور در طرح مترو از صدور هرگونه مجوز ساخت در این پلاک خودداری نمایند. "

مدیرعامل شرکت مترو تهران و حومه در بخشی از همین نامه یه شهردار وقت تهران و شهردار منطقه 11 عنوان داشته "با عنایت به مراتب فوق و از آنجا که زمین مذکور برای ساخت ایستگاه تقاطعی از اهمیت خاصی برخرودار بوده و حذف آن با توجه به نقشه های مصوب مقدور نمی باشد، خواهشمند است به نحوی که مقتضی می دانند دستور فرمایند از ادامه عملیات حفاری در محل خودداری و نتیجه را به این شرکت اعلام نمایند."

به گزارش مهر، 7 ماه پس از ارسال نامه فوق ، محسن هاشمی در نامه ای دیگر به تاریخ 24/9/1383 به شهردار وقت تهران از تعلل شهرداری منطقه 11 در واگذاری قطعه زمین دیگری به منظور جلوگیری از ادامه حفاری در محل قطعه زمین واقع در پارک دانشجو گلایه داشته و عنوان کرده بود " همانگونه که مستحضرید هنوز شهرداری محترم منطقه 11 در خصوص واگذاری یک قطعه زمین دیگر به مترو اقدامی ننموده است و شاید نمی تواند اقدامی داشته باشد و هم اکنون مجددا اقدام به عملیات اجرایی در زمین مذکور شده است. این در حالی است که بر اساس تاکید حضرتعالی در صورتی که شرکت مترو بتواند کلیه زمینهای مورد نیاز پیمانکار خط 4 را ظرف 6 ماه در اختیار پیمانکار قرار دهد ، طول اجرای پروژه به 5/4 سال کاهش خواهد یافت. مطمئنا تحقق این هدف حمایتهای جدی تر حضرت عالی و شهرداران محترم مناطق را از پروژه اولویت دار مترو طلب می کند."

با این همه پس از ارسال این نامه ها از سوی مدیرعامل مترو به شهردار وقت تهران، اتفاقی مثبت درجلوگیری از ساخت و ساز در این محدوده رخ نمی دهد ، تا اینکه مدیرعامل مترو در نامه ای (16/3/1384) به مهندس مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و رسول خادم، رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران نسبت به انجام عملیات ساخت و ساز در محدوده ساخت ایستگاه مترو در محوطه پارک دانشجو اظهار نگرانی می نماید.

در بخشی از این نامه آمده است " متاسفانه در سال گذشه علیرغم مکاتبات فراوان با شهرداری منطقه 11 و شهردار تهران، اجازه احداث مسجد در این زمین صادر گردید و عملا امکان احداث ایستگاه چهارراه ولیعصر از طریق زمین مذکور منتفی گردید. به دنبال این موضوع، شرکت مترو برای جلوگیری از تاخیر در تحویل زمین های مورد نیاز به پیمانکار برای شروع عملیات احداث خط 4، پس از بررسی همه جوانب و به ناچار تنها گزینه لازم را بخشی از محوطه تئاتر شهر تشخیص داد که به طور موقت در اختیار این شرکت قرار گیرد و پس از احداث ایستگاه مجددا به حالت اول تحویل تئاتر شهر گردد. ملاحظه می فرمایید تصمیم شهرداری تهران در تغییر کاربری زمین مشخص شده برای احداث ایستگاه مترو ، دلیل نیاز به محوطه تئاتر شهر می باشد و در صورتیکه همان زمین در اختیار مترو قرار می گرفت هرگز نیاز به تصرف و تخریب هرچند موقت محوطه تئاتر شهر نبود."

بررسیهای خبرنگار مهر نشان می دهد که به رغم قرار گرفتن زمین پشتی محوطه تئاتر شهر در محدوده زمینهای مورد تملک مترو تهران به شماره پلاک ثبتی 20/2632 و 2590 واقع در شرق خیابان ولیعصر که در سال 1356 توسط مهندسین مشاور سوفرتو (مشاور وقت طرح) جزو زمینهای مورد نیاز مترو اعلام شده بود، عملیات گودبرداری از این محدوده بدون هماهنگی با مدیران وقت مترو تهران صورت گرفته و آنها پس از آغاز مراحل اولیه گودبرداری از این موضوع مطلع شده اند.