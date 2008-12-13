افزایش بیش از 9 برابری تعداد سفرها در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بابک طالبی امروز در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن 26 آذرماه سالروز حمل ونقل افزود: در هفت ماهه گذشته 723 هزار سفر دراستان رخ داده که این میزان در مقایسه با سال گذشته که 600 هزار مسافرت بود بیش از 9 برابر رشد نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در هفت ماهه امسال 9 میلیون و 170 هزارمسافر در استان جابجا شده اند، اضافه کرد: این میزان نیز در مقایسه با میزان مشابه سال گذشته که هشت میلیون و650 هزار مسافربود 6 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این نهاد به 110 شرکت ونمایندگی حمل ونقل به همراه 2هزار و500 دستگاه انواع وسایط نقلیه مسئولیت جابجایی بیش از 15 میلیون مسافر را برعهده دارد خاطرنشان کرد: از این تعداد 890 دستگاه اتوبوس با عمر متوسط 13 سال، 324 دستگاه اتوبوس ویژه و 506 دستگاه اتوبوس عادی است.

طالبی، اعتبار نوسازی ناوگان حمل و نقل مسافر استان درسال جاری را320میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: در استان هزار و 112 دستگاه سواری، کرایه بین شهری با عمر5.5 سال و 493 دستگاه مینی بوس با متوسط عمر 21 سال وجود دارد که در بخش سواری استان در بین سایر استانهای کشورپیشرو است ولی در بخش مینی بوس و سایر وسایط نقلیه از وضع خوبی برخوردار نیستیم.

وی در ادامه با بیان اینکه امسال نظارت برارایه خدمات حمل و نقل مسافر، کاهش تخلفات و آزاد سوارهای اطراف پایانه های مسافربری افزایش می یابد تصریح کرد: براساس اجرای این طرح ها تخلفاتی از جمله عدم توقف برای فرایض دینی، پخش فیلم های نامناسب، وجود دلالان مسافر در پایانه هاف وهمچنین مشخص نکردن زمان مناسب توقف واطلاع رسانی آنها به مسافر و... به شدت کنترل وبا منتخلفان برخورد می شود.

مدیر کل حمل ونقل وپایانه های آذربایجان غربی با اعلام اینکه در سال جاری امسال میانگین سرعت در سطح استان از دو کیلومتر تا 10 کیلومتر کاهش یافته است، اظهار داشت: همچنین در سال جاری 11 دوربین سرعت ‌سنج در محورهای پرتردد استان راه انداری می شود.

وی تعداد سرعت سنج های استان را 33 دستگاه اعلام کرد و یادآورشد: در زمان حاضر تمامی محورهای استان به ویژه محورهای پرتردد استان دارای دوربین‌های سرعت ‌سنج هستند.

این مسئول اضافه کرد: 648 هزار و 756 تخلف سرعت از طریق دوربین سرعت‌ سنج ثبت شده است که در مدت زمان مشابه سال گذشته این تعداد 66 هزار مورد بود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های آذربایحان‌ غربی افزود: تعداد تلفات جاده‌ای در سال جاری 502 نفر بود که راه روستایی و جاده‌ای بین‌شهری و برخورد وانت بار بیشترین سهم را داشتند.

وی مجموع تلفات برون شهری سال گذشته را 511 نفر اعلام کرد و گفت: امسال میزان تلفات دو درصد کاهش داشت.

وی با اشاره به برنامه های 26 آذرماه سال جاری، تجلیل از رانندگان، اجرای ویژه برنامه جنگ شادی را از جمله برنامه های این روز عنوان کرد.

هم اکنون 96 شرکت حمل ونقلف 14 نمایندگی حمل ونقل در مناطق محروم و17 هزار راننده در آذربایجان غربی وجود دارد.