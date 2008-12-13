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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۳۶

مسابقات قهرمانی بوچیا در مشهد برگزار می شود

مسابقات قهرمانی بوچیا در مشهد برگزار می شود

پنجمین دوره مسابقات بوچیا قهرمانی کشور از 24 آذرماه با حضور 9 استان در مشهد مقدس برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری  مهر، پنجمین دوره این رقابت ها با حضور 170 ورزشکار در دو بخش مردان و زنان از استان های مازندران، کردستان، تهران، فارس، گیلان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، زنجان و خراسان رضوی از 24 آذرماه آغاز و تا 29  ادامه خواهد داشت.

این مسابقات در چهار کلاس BC1،BC2، BC3 و BC4 و به صورت انفرادی برگزار می شود.

در چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشور بوچیا در بخش مردان تیم های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و در بخش بانوان تیم های زنجان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

کد مطلب 799513

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