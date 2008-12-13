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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۱۳

کاشت بوته توت فرنگی در ایلام آغاز شد

کاشت بوته توت فرنگی در ایلام آغاز شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان ایلام از آغاز کاشت نهال توت فرنگی در این استان خبر داد.

همایون مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در راستای توسعه باغات نوین و پرمحصول در سال جاری بیش از پنج هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستانهای ایوان، شیروان و چرداول تحت پوشش کاشت بوته های توت فرنگی قرار گرفته اند.

وی بیان داشت: بیش از 103 هزار اصله بوته از نوع کوتین الیزا، کامدروسا و پاروس به همین منظور خریداری شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه 100 میلیون ریال برای کاشت نهال توت فرنگی در استان ایلام هزینه شده است، خاطرنشان کرد: تولید سطح زیر کشت کل استان ایلام از محصول توت فرنگی 40 تن برآورد گردیده است و پیش بینی می شود حدود 20 تن توت فرنیگ در پایان سال در این استان برداشت شود.

مظاهری یادآور شد: با توجه به اینکه استان ایلام منایب ترین شرایط آب و هوایی برای کاشت و تولید توت فرنگی داراست لذا توسعه باغات توت فرهنگی در سالهای آینده نیر در دستور کار جهاد کشاورزی استان قرار دارد.

کد مطلب 799514

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