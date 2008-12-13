93 میلیارد ریال به شبکه برق لرستان خسارت وارد شد

سید سعید موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: براساس برآوردهای به عمل آمده تاکنون تعداد 570 پایه بتونی و چوبی فشار متوسط و ضعیف بدلیل کولاک و بوران شدید جابجا و یاشکسته شده، تعداد 52 دستگاه ترانسفورماتور سقوط کرده، تعداد 10 دستگاه ترانسفورماتور معیوب شده، 98 کیلومتر شبکه فشار متوسط آسیب کلی دیده، 156 کیلومتر شبکه فشار ضعیف بصورت کلی وجزیی تخریب شده و همچنین 790 دستگاه کات اوت و 590 دستگاه برقگیر و 1400 عدد انواع مقره بطور کلی از بین رفته است.

وی با بیان اینکه در جریان خاموشی های اخیر بیش از 250 هزار مشترک شهری و بیش از 39 هزار مشترک روستایی در خاموشی فرو رفتند، تصریح کرد: بر اثر شدن بارش برف و طوفان در شهرستان خرم آباد شامل شهرهای خرم آباد، سپید دشت، زاغه، چغلوندی و روستاهای اطراف 101 هزار و 88 مشترک، در شهرستان بروجرد، اشترینان و روستاهای اطراف 80 هزار و 923 مشترک، در شهرستان الیگودرز شامل شهر الیگودرز و بخش های شول آباد و بشارت تعداد 31 هزار و 147 مشترک، در شهرستان ازنا شامل شهر ازنا و روستاهای اطراف تعداد 21 هزار و 969 مشترک، در شهرستان دورود شامل شهر دورود، بخش سیلاخور و روستاها اطراف 39 هزار و 278 مشترک با مشکل قطعی برق مواجهه شدند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان لرستان با تشریح تلاش های صورت گرفته در این شرکت برای رفع مشکل، یادآور شد: پس از اقدامات اولیه و هماهنگی های لازم با مدیران ارشد استان مراتب به مقامات شرکت توانیر گزارش شد و ستاد بحران در شرکت توزیع برق استان به مرکزیت شهرستان بروجرد تشکیل و اقدام به فراخوانی اکیپ های معین شامل استانهای همدان، مرکزی، خوزستان، اصفهان و کرمانشاه وهمچنین اکیپ هایی از شرکت های توزیع برق استان های قم، تهران بزرگ، نواحی استان تهران و استان قزوین شد.

موسوی خاطر نشان کرد: علت کندی انجام عملیات برقرسانی در بعضی از محورها، از جمله زاغه، چغلوندی، دورود به سمت قارون، گل چهران، آبسرده و شیروان مناسب نبودن محورهای تردد و یا بسته بودن راههای ارتباطی، وجود برف سنگین در مناطق یاد شده و جابجایی شبکه به سمت کنار جاده بالغ بر 10 کیلومتر بود.