بهره برداری از تکنولوژی هسته ای در ظروف آشپزخانه

به گزارش خبرنگار مهر در ساوجبلاغ، سید مهدی میر محمد صادقی صبح امروز در نخستین همایش پژوهشگران در کانون امام علی (ع) این شهرستان گفت: اکسید آلومینیوم دومین ماده سخت شناخته شده در کره زمین بعد از الماس است و به دو صورت معدنی و آلی یافت می شود.

این محقق افزود: صورت آلی آن از طریق فرایندی بسیار پیشرفته بنام "هارد آنادایزد" در سطح آلومینیوم به وجود می آید و این فرایند یکی از مهمترین تکنولوژیهایی است که در لوله های سانترفیوژ( انرژی هسته ای) استفاده دارد و انجام این فرایند در سطح بیرونی لوله ها باعث انتقال یکنواخت حرارت می شود که در نتیجه آن اتمهای سبک و سنگین به راحتی از هم جدا می شوند.

محمد صادقی عنوان کرد: این تکنولوژی در ظروف آشپزخانه مورد استفاده قرار گرفته در این روش سطح ظروف تولید شده از آلومینیوم را می توان با استفاده از این فرآیند، سطح ظروف را به اندازه ای سخت کرد به طوری که نه تنها قابل شست و شو با سیم ظرف شویی است بلکه انتقال یکنواخت حرارت در ظروف باعث پخت سریع و خوشمزه شدن غذا و با تنظیم حرارت ظرف موقع پخت و پز باعث نچسب شدن ظروف بدون استفاده از پوشش تفلون که برای بدن مضر است می شود.