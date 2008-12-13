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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۴۷

فاصله نسل قدیم و جدید باعث تشدید تهاجم فرهنگی شده است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: فاصله بین نسل قدیم و نسل جدید جامعه باعث تشدید تهاجم فرهنگی در کشور می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر مسعود ملکی پیش از ظهر امروز در مراسم سالروز حمله دژخیمان شاهنشاهی به بیمارستان امام رضا (ع) و بخش اطفال و همچنین سالگرد شهادت شهید محمد علی منفرد که در تالار هاشمی نژاد این بیمارستان برگزار شد، افزود: در تاریخ ملت ها، روزها و ایامی وجود دارد که بزرگداشت و یادآوری آن روزها برای کشورها و ملت ها بسیار اهمیت دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در 23 آذرماه سال 57 در این بیمارستان اتفاقی افتاده که اگر توسط حاضران آن اتفاق گفته نشود و به نسل جدید منتقل نشود به فراموشی سپرده می شود.

دکتر ملکی افزود: اگراتفاقاتی که گذشته در کشور اتفاق افتاده بازگو و گفته نشود در دراز مدت باعث گسستگی نسل قدیم و نسل جدید می شود که این گسستگی باعث تشدید تهاجم فرهنگی خواهد شد.

وی با بیان این مطلب که در این روز همبستگی جامعه پزشکی با انقلاب رخ داده و افزود: بدلیل ارتباط مردم و پزشکان در زمان حمله نیروهای رژیم شاهنشاهی این روز به عنوان روز همبستگی جامعه پزشکی و انقلاب نام گذاری شده است.

 

کد مطلب 799520

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