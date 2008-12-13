فرصت مناسبی برای همکاری میان کشورهای اسلامی فراهم شده است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، میرزاد قاسم پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاحیه سیصدمین سالگرد دانشگاه اصفهان در مدرسه چهارباغ اصفهان افزود: خوشبختانه در حال حاضر فرصت مناسبی برای توسعه همکاریهای مشترک میان مسلمانان در جهان فراهم شده که مسلمانان می توانند با این همکاریهای مشترک به اهداف خود دست یابند.

قاسم به همکاری میان دانشگاه اصفهان دانشگاه کراچی پاکستان اشاره کرد و افزود: این همکاری مشترک می تواند در راستای ارتقای همکاری میان مسلمانان موثر باشد و ما را جلو ببرند چنانچه در حال حاضر قرار است تفاهمنامه ای را با دانشگاه اصفهان امضا نمانیم که این تفاهمنامه در زمینه های علمی، تحقیقاتی و زمینه های مختلف است.

وی تصریح کرد: دانشگاه اصفهان با سابقه 300 ساله همواره در تولید علم پیشرو بوده است و باید یادآور شوم که دانشگاه کراچی اکنون 57 سال قدمت و 24 هزار دانشجو دارد و یک هزار استاد و محقق دارد و همواره در حال توسعه دانش روز است.

دانشگاه اصفهان وارث مدرسه چهارباغ

در بخش دیگری از این جلسه رئیس دانشگاه اصفهان گفت: علم در اصفهان دارای سابقه ای دیرینه است و نکته ظریف اصفهان، سابقه علمی بودن آن است.

محمد حسین رامشت ادامه داد: شهر اصفهان دارای مدارس مختلفی در گذشته بوده که همواره چراغ علم در آنجا نیز حصول کرده است.

وی خاطر نشان کرد: مدرسه چهارباغ اصفهان به عنوان یک نقطه از این پایگاه ها برگزیده شده و دانشگاه اصفهان نیز پاسدار این میراث است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان در این جلسه اعلام شد که نماینده شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان" شیخ حسن عماده"حضور دارد و قرار است تا همزمان با سیصدمین سالگرد دانشگاه اصفهان دکتری افتخاری علوم سیاسی به شیخ حسن نصرالله اعطا شود.