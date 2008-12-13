رئیس جمهور: خودروسازان خودروهایی کم مصرف ،ایمن و زیبا طراحی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد که در جشن رونمایی خودروی کاملا ایرانی سایپا به نام مینیاتور پیش از ظهر امروز در سالن اجلاس سخن می گفت با بیان این مطلب اظهار داشت: خودروی مینیاتور میوه خودباوری و همتهای بلند است که بنده از همین جا از دست اندرکاران مجموعه ساخت این خودرو تشکر می کنم و امیدوارم این هدیه برای ملت ایران و کسانی که از آن بهره خواهند برد موجب سرافرازی، امنیت، آرامش و خوشی باشد.

وی گفت: ما در تولید سمند یک گام به سمت خودروی ملی برداشتیم که ساخت مینیاتور این گام را تکمیل کرد به طوری که می توانیم بگوییم ما می توانیم خودرویی داشته باشیم که کاملا ایرانی باشد.

رئیس جمهور افزود: امروز باید تلاش شود و دست در دست هم دهیم تا از همه ظرفیتها در این بخش استفاده کنیم. امروز اساتید دانشگاه ما پشتوانه خوبی برای صنعت کشور ما محسوب می شوند که می توان از آنها نیز استفاده کرد.

وی در پایان خطاب به خودروسازان کشور و حاضرین در این جلسه گفت: بنده از شما می خواهم که در ساخت خودروهای دیگر تلاش کنید میزان مصرف انرژی کمتر شود.



رئیس جمهور همچنین خواستار درست کردن مجموعه ای برای ایجاد ایمنی خودروها در داخل کشور شد.

وی افزود : باید تلاش کنید تا خودروی ایرانی از یک زیبایی خاصی برخوردار باشد زیرا هنر ایرانیان یک عقبه بسیار سنگین دارد.