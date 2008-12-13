به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد خاتمی رئیس جمهور سابق کشورمان در حاشیه همایش نفت، توسعه و دموکراسی در جمع خبرنگاران با اظهار تاسف از آنچه کنار گذاشتن برنامه چهارم و دور شدن از اهداف چشم انداز خواند گفت: مشکلاتی پیش آمده که باید در جهت حل آن حرکت کنیم و به تدریج جلو برویم.

وی در مورد افزایش قیمت نفت و سپس روند نزولی آن گفت: افزایش قیمت نفت موقعیتهای بسیار خوبی را ایجاد کرد، اما به خوبی از آن استفاده نشد چون ما هر چه بتوانیم سهم نفت را در بودجه سالانه دولت کمتر کنیم موفقتر خواهیم بود.

رئیس بنیاد باران در عین حال گفت : اگر چه در پایین آمدن قیمت نفت مشکلاتی ایجاد می شود اما منشاء خیر هم می تواند باشد.

خاتمی رویکرد مهم دولت اصلاحات در قبال نفت را کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و تاسیس حساب ذخیره ارزی عنوان کرد و گفت: ما سعی داشتیم سال به سال اتکا به درآمد نفت را کاهش دهیم، اما در شرایط فعلی به هر دلیل شاید از روی اجبار این اتکا بیشتر شده است.

وی در مورد طرح دولت وحدت ملی نیز گفت: معتقدم کسانی که این طرح را مطرح کرده اند قصد خیر داشته اند اینکه عملی شود یا نه بستگی به آنان دارد.

رئیس بنیاد باران در پاسخ به این سئوال که آیا در طول 8 سال دولت خود خاطراتی را از افت قیمت نفت داشتید یا خیر گفت: خاطرات زیادی دارم. وقتی در سال 79 نفت به زیر 9 دلار رسید مجبور شدیم کلیه درآمدهای ارزی را روی 11 میلیارد دلار ببنیم که سال بسیار سختی بود اما به لطف خدا بودجه را بستیم و اتفاقا رشد اقتصادی خوبی هم داشتیم و در کشاورزی به ویژه در گندم و جذب سرمایه گذاری خارجی در پارس جنوبی و عسلویه کارهایی انجام شد.

خاتمی در پاسخ به خبرنگاری که از احتمال حضور وی در انتخابات پرسید گفت: حتما شرکت می کنم.

وی که با شگفت زدگی خبرنگاران مواجه شده بود با لبخند توضیح داد : من حتما در انتخابات شرکت می کنم و رای می دهم چون همه ما باید در انتخابات شرکت کنیم !

رئیس جمهور سابق کشورمان در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارات برخی افراد و گروههای سیاسی علیه شرکت پتروپارس در دوره اصلاحات گفت: خوشبختانه این پرونده بررسی شد و همه کسانی که متهم شده بودند تبرئه شدند. پتروپارس یکی از افتخارات قدرت ملی بود که توانست اتکای ما را به کشورهای بیگانه کم کند. ما امروز باید به جای صدور کالای خام خدمات فنی را به خارج صادر کنیم.