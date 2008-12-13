به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نادعلیان در این باره گفت: این تندیس از برنز و ترکیب مواد تهیه خواهد شد. ما به یکی از اعضای توانای انجمن هنرمندان نقاش سفارش دادهایم تا از چهره رئیسعلی دلواری شبیهسازی و برای ساخت آن به ما کمک کند.
وی ساخت این تندیس را ادای دین به شخصیت رئیسعلی دلواری عنوان کرد و افزود: به دلیل شخصیت ارزشمند وی در بین ایرانیان و مردم بوشهر به مناسبت برگزاری جشنواره مجسمههای شنی در بوشهر، نماد این شخصیت تاریخی را در استان ماندگار میکنیم.
نخستین جشنواره مجسمههای شنی از 25 اسفندماه امسال در بندر گناوه آغاز میشود و تا نهم فروردینماه سال 88 ادامه دارد.
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