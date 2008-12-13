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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۷

برگزاری آزمون در 4 بهمن /

آغاز ثبت نام کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد از 26 آذر ماه

آغاز ثبت نام کنکور کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد از 26 آذر ماه

ثبت نام داوطلبان آزمون کاردانی پیوسته نیمسال دوم تحصیل سال 88-87 دانشگاه ازاد اسلامی از 26 آذر ماه 87 آغاز و تا 11 دی ماه 87 ادامه می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفترچه و کارت اعتباری ثبت نام این آزمون از طریق دفاتر پستی سراسر کشور توزیع می شود. همچنین کلیه بخشهای دفترچه آزمون کاردانی پیوسته نیمسال دوم سال 87 جهت رفاه حال آن دسته از داوطلبان شرکت در این آزمون بر روی پایگاه اطلاع رسانی مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.net قرار دارد و داوطلبان می توانند بخش های آن را مشاهده و یا دریافت کنند.

تنها دارندگان مدرک دیپلم در یکی از شاخه های فنی و حرفه ای یا کار و دانش نظام جدید متوسطه یا دارندگان دیپلم کامل هنرستان نظام قدیم متوسطه می توانند در رشته متجانس با رشته فارغ التحصیلی خود در این آزمون ثبت نام کنند. متقاضیان رشته تربیت بدنی از شرط تجانس مدرک متوسطه معاف هستند.

ثبت نام از داوطلبان آزمون کاردانی پیوسته نیمسال دوم 88- 87 دانشگاه آزاد اسلامی از روز سه شنبه 26 آذر ماه و تنها به صورت اینترنتی انجام می شود و متقاضیان باید پس از تهیه دفترچه راهنمای آزمون و یک برگ کارت اعتباری ثبت نام از دفاتر پستی با مراجعه به پایگاه الکترونیکی ثبت نام به نشانی www.AZMOON.ORG نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

این آزمون روز جمعه 4 بهمن ماه 87 برگزار می شود.

کد مطلب 799538

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