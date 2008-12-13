سوپرلیگ وزنه برداری باشگاههای جهان راه اندازی می شود

حسین اقبال در حاشیه برگزاری مسابقات لیگ وزنه برداری باشگاههای کشور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این پیشنهاد از سوی فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران به فدراسیون جهان پیشنهاد شد و مورد تائید قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: مقدمات برگزاری این مسابقات در حال انجام است و به زودی این مسابقات برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: از چندی پیش نیز مسابقات لیگ وزنه برداری باشگاه های آسیا نیز آغاز شد و تاکنون چند دوره آن برگزار شده است.

به گفته اقبال، راه اندازی این مسابقات در توسعه و پیشرفت رشته وزنه برداری در کشور و جهان موثر است.

رئیس سازمان لیگ وزنه برداری کشور به مسابقات لیگ باشگاههای کشور اشاره و اضافه کرد: اکنون هفت تیم در این رقابتها شرکت دارند و باید برای افزایش شمار تیمها در لیگ دوره بعد برنامه ریزی شود.

وی بیان داشت: نیاز است تا تیمهای بیشتری در این مسابقات شرکت کنند تا موجب پویایی این رقابتها شود.

وی یادآورشد: این مسابقات برای نخستین بار در کشور برگزار می شود و سطح رقابتهای آن بسیار بالا است.

به گفته اقبال، تاکنون پنج دوره از این رقابتها در کشور برگزار شد و تیمهای نفت خیز جنوب و شرکت ملی نفت رقابتهای نزدیکی با یکدیگر دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، دوره پنجم مسابقات یکروزه لیگ وزنه برداری باشگاههای کشور با شرکت هفت تیم صبح شنبه به میزبانی باشگاه امام علی (ع) گرگان در سالن امام خمینی (ره) مجموعه ورزشی آزادی گرگان آغاز شد.