مرحله دوم طرح انضباط اجتماعی از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا علیپور امروز در جمع خبرنگاران گفت: در این طرح از سه هزار و 200 مامور پلیس، 453 دستگاه خودرو و 355 دستگاه موتور سیکلت استفاده می شود.

وی ادامه داد: پلیس تهران بزرگ در راستای طرح انضباط اجتماعی مرحله دوم این طرح را از روز آینده در محدوده اتوبان نیایش، میدان شیخ بهایی، خیابان ملاصدرا، اتوبان کردستان و اتوبان چمران به اجرا می گذارند.

رئیس پلیس پیشگیری فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: در حال حاضر با به اجرا گذاشتن طرح انضباط اجتماعی در محدوده منطقه 3 تهران تعداد 27 نفر از خرده فروشان مواد مخدر و 28 نفر از سارقین در این منطقه شناسایی و دستگیر شدند.

علیپور همچنین از بکارگیری 200 نگهبان محله در طرح انضباط اجتماعی خبر داد و گفت: با همکاری 17 شرکت خدمات انتظامی بیش از 200 نفر از نگهبانان محله در محدوده اجرای این طرح به کارگیری می شوند.

وی هدف از این کار را نظم بخشی و ایجاد امنیت در محلات عنوان کرد و گفت: 50 درصد اقدامات صورت گرفته در این طرح به نگهبان محله داده می شود.

رئیس پلیس پیشگیری فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین از شناسایی 31 سی دی فروش به صورت غیر مجاز اقدام به ارائه سی دی های قاچاق کردند و خبر داد: این افراد توسط پلیس در طرح انضباط اجتماعی شناسایی شد.

علیپور در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که چرا پلیس در مناطق پررفت و آمد اقدام به اجرای طرح انضباط اجتماعی نمی کند گفت : در حال حاضر این طرح مراحل آزمایشی خود را پشت سر می گذارد و اجرای آن در مناطق شلوغ نیاز به مطالعات بیشتری دارد.

وی همچنین از کنترل اصناف در این منطقه خبر داد و گفت: جلسات مختلفی با اتحادیه ها در رابطه با ساماندهی اصناف برگزار شده و تا کنون هیچگونه تخلفی از سوی اصناف در محدوده اجرای طرح دیده نشده است.

رئیس پلیس پیشگیری فرمانده انتظامی تهران بزرگ با انتقاد از بعضی از شرکتها و سازمانهای مختلف که در منطقه اجرای این طرح وجود دارند گفت: بعضی از این شرکتها و سازمانها دارای پارکینگ با ظرفیت لازم هستند اما از پارک خودروهای کارمندان خود در پارکینگ خودداری می کنند. البته جلسه ای با مدیران شرکتها در این رابطه برگزار شده که امیدواریم هر چه زودتر این مشکل حل شود.

علیپور همچنین در رابطه با ترافیک خیابان نفت گفت: ساخت و سازهای مترو و مشکلات هندسی خیابان در این منطقه علت اصلی بروز ترافیک در این محدوده است.

وی همچنین از ساماندهی کارگران فصلی در این منطقه خبر داد و گفت: افرادی که نیاز به این کارگرها دارند می توانند به مراکزی که محل استقرار آنها است مراجعه کنند.

رئیس پلیس پیشگیری فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین از ادامه اجرای طرح امنیت اجتماعی در کنار اجرا طرح انضباط اجتماعی خبر داد و افزود: این طرح همچنان با قوت خود اجرا می شود.