به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری سومین جشنواره بین‌المللی فیلم شهر اعلام کرد این نمایشگاه در محل نمایشگاههای بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و جشنواره فیلم شهر با حضور در این رویداد، سعی در معرفی برنامه‌های پژوهشی و مطالعات تخصصی خود دارد.

جشنواره برترین‌های پژوهش و نوآوری در حوزه مدیریت شهری که به همت مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی تهران از 19 تا 22 دی همزمان با هفته پژوهش در بوستان گفتگو برگزار می‌شود و در آن معاونت‌ها و سازمان‌های تابعه شهرداری تهران حضور دارند.

سومین جشنواره فیلم شهر نیز در نمایشگاه این جشنواره به معرفی بخش‌های مختلف از جمله نشریه تخصصی تصویر شهر، ارائه پژوهش‌ها و برنامه‌های مطالعاتی خود در زمینه سینما و شهر و همچنین معرفی پایگاه اطلاع‌رسانی جشنواره می‌پردازد.

اهتمام به تولید محتوا، توجه به رویکرد مطالعاتی بین رشته‌‌ای و تعامل بین چهار گروه مخاطب شهروندان، هنرمندان و متخصصان و مدیریت شهری از محورهای این دوره جشنواره است که 12 تا 17 اسفندماه در تهران برگزار می‌شود.