5600 زن سرپرست خانوار لرستانی پشت نوبت خدمات بهزیستی هستند

علی روشنایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: همچنین هم اکنون 5 هزار و 939 زن سرپرست خانوار تحت پوشش خدمات سازمان بهزیستی در لرستان قرار دارند.

وی تصریح کرد: تمام زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده آنها که تحت پوشش این سازمان هستند دارای بیمه خدمات درمانی بوده و سازمان بهزیستی نیز خدمات پرداخت مستمری، کمک های موردی، عضویت در گروههای همیار و برنامه ریزی جهت توانمندسازی را به آنها ارائه می کند.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر در سطح استان لرستان 21 گروه همیار در زمینه های آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی وجود دارند که در زمینه های مختلف از جمله پرورش گل، کارگاه سبزیجات، زنبورداری، خیاطی، هویه، پخت نان، ترشیجات و تولید وسایل آشپزخانه را به زنان تحت پوشش سازمان آموزش می دهند.

روشنایی خاطر نشان کرد: همچنین هم اکنون برنامه هایی را تا پایان سال در دست اقدام داریم که از جمله این برنامه ها می توان به اجرای طرح توانمندسازی اجتماع محور در شهرستان خرم آباد و کوهدشت و پیگیری برای راه اندازی کارگاه جوراب بافی و اشتغال زنان سرپرست خانوار در قالب گروههای همیار اشاره کرد.