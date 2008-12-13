توزیع 450 هزار لامپ کم مصرف در استان مرکزی

داوود عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه پیش بینی می شود تا پایان سال جاری حدود یک میلیون لامپ کم مصرف بین شهروندان این استان توزیع شود افزود: این تعداد لامپ کم مصرف به صورت یارانه ای با قیمت مصوب 11هزار و 500 ریال بین شهروندان توزیع شده است.

وی با تاکید بر اینکه استفاده از لامپهای کم مصرف هزینه های برق مصرفی را کاهش می دهد گفت: شهروندانی که تا کنون موفق به دریافت لامپ نشده اند، با قبض مصرفی برق خود به صنوف الکتریکی و شرکتهای تعاونی در نظر گرفته شده مراجعه کرده و می توانند پنج عدد حباب کم مصرف با قیمت مصوب دریافت کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در استان مرکزی 472هزار و 255 اشتراک برق وجود دارد تصریح کرد: از این تعداد 404 هزار و 58 مشترک خانگی، 152هزار و 48 مشترک عمومی و معابر، چهار هزار و 188مشترک کشاورزی، پنج هزار و 225 مشترک صنعتی و بقیه تجاری است.

وی گفت: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 15هزار انشعاب برق در استان فروخته شده که دارای کنترل سه زمانه هستند.

عابدی اظهار داشت: در حال حاضر 16هزار و 500 کیلومتر خطوط هوایی و زمینی وجود دارد که 98 درصد شبکه های موجود برق هوایی است.

وی تصریح کرد: ممکن است این شبکه ها بدلیل شرایط جوی و طبیعی آسیب ببینند که برای این امر لازم است شبکه های برق استان به شبکه های زمینی تبدیل شود.