به گزارش خبرنگار " مهر"، مهندس مهرعليزاده معاون رييس جمهور ورييس سازمان تربيت بدني عضر ديروز در حاشيه بازديد ازاردوي تيم ملي كشتي آزاد ايران گفت: به زودي ميزان جوايز مدال آوران بازيهاي المپيك 2004 آتن اعلام مي شود. وي ادامه داد: البته ورزشكاران ايراني نبايد به خاطر مسائل مالي به افتخار آفريني فكر كنند بلكه بايد به عشق ايران و ايرانيان به كسب مدال در المپيك برسند. رييس سازمان تربيت بدني درخصوص مقايسه امكانات ورزش ايران با كشورهاي اروپايي و پيشرفته گفت: شايد امكانات ما به اندازه كشورهاي اروپايي نباشد اما از بسياري از كشورها نيز بيشتر است، نبايد اين مسايل باعث شود كه ورزشكاران ما از لحاظ روحي و رواني در شرايط بدي قرار بگيرند، اين يك واقعيت است كه ايران از لحاظ موقعيت سياسي و اقتصادي قابل قياس با كشورهاي اروپايي نيست اما ما تمدن و عرق خاص خودمان را داريم و همواره بر اين اساس به موفقيت رسيده ايم. مهندس مهرعليزاده رشته كشتي را پرافتخارترين ورزش ايران در جهان والمپيك خواند و گفت: عشق مردم به كشتي متفاوت است بنابر اين بايد تلاشي صد چندان صورت بگيرد تا نتايج قابل قبولي در المپيك 2004 آتن به دست آيد. وي در توصيه به كشتي گيران و كادر تيم ملي كشتي آزاد گفت: كمتر از 3 ماه به المپيك باقي است و شما بايد در مردم اميد منطقي ايجاد كنيد، گوشتان نبايد به هيچ حرفي بدهكار باشد، هدف فقط تمرين و پيروزي المپيك است.

رييس سازمان تربيت بدني در ادامه از رفع مشكلات قهرمانان كشتي خبر داد و گفت: به شخصه نمي خواهم هيچ مشكلي هرچند كوچك در اردوي تيم ملي كشتي وجودداشته باشد و درحد وسع سازمان تربيت بدني در اين راه خواهم كوشيد، البته همه با مشكلات مالي دست به گريبانند و حتي خود من نيز مشكل مالي دارم. معاون رييس جمهور با اشاره به تشكيل صندوق تامين آينده ورزشكاران گفت: اميدوارم با ايجاد اين صندوق آينده ي تمام ورزشكاران تامين شود و ديگر دغدغه مسائل مالي براي ورزشكاران ايراني وجود نداشته باشد.