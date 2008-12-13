کتابی از "مکین" در ایران به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب 200 صفحهای ماجرای سرباز جوانی است که درباره زندگی زنی میانسال به کنجکاوی میپردازد و علاقمند میشود تا راز زندگی او را بداند.
کتاب "زنی که منتظر بود" تاکنون جوایز متعددی را از آن خود کرده است.
از این نویسنده روس ساکن فرانسه تاکنون کتابهای وصیتنامه فرانسوی (نشر ثالث 1384) و موسیقی یک زندگی (مروارید 1383) به فارسی منتشر شده است. درونمایه آثار آندره مکین بیشتر بر تجربیات وی از زندگی در حکومت شوروی متمرکز است.
چاپ نخست کتاب "زنی که منتظر بود" در سال 85 توسط نشر مروارید منتشر شد و پس از مدت زمان کمی تمام نسخههای آن به فروش رفت.
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