"قرآن در روسیه" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب به موضوعاتی همچون، وضعیت معیشتی مردم عربستان، پیش از ظهور اسلام، چگونگی ظهور اسلام و مبعوث شدن حضرت محمد(ص) و چگونگی ترویج اسلام در زمان حیات پیامبر اکرم و پس از رحلت ایشان ، پرداخته شده است.

در بخش هایی دیگر از کتاب به جمع آوری احادیث رسول اکرم توسط یاران و نزدیکان آن حضرت و همچنین مشکلاتی که از تفسیر قرآن و احادیث، توسط برخی از افراد سودجو بوجود می آمد، اشاره شده است.

نویسنده در این کتاب ضمن بیان اینکه ترجمه‌هایی متفاوت از قرآن کریم به زبان روسی وجود دارد به مشکلاتی که در راه ترجمه قرآن کریم به این زبان وجود داشته و دارد و همچنین کیفیت این ترجمه‌ها از نظر شیوایی، رسایی، نگارش و ویرایش اشاره کرده است.

کتاب "قرآن در روسیه" توسط عارف علی اف به رشته تحریر در آمده و تدوین آن زیر نظر ای. آ. ایلینا به انجام رسیده است.

این کتاب در385 صفحه در قطع وزیری و در تیراژ 1000 نسخه به زبان روسی توسط انتشارات " دروژبا نارودف" و با همکاری انستیتو پالیگ رافیست شهر والاگا منتشر شده است.



