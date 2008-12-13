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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۹:۱۵

صادرات 47 میلیون کیلوگرم محصولات کشاورزی از همدان

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان همدان گفت: در سال جاری 47 میلیون و 167 هزار و 854 کیلوگرم محصولات کشاورزی از استان همدان صادر شده است.

فیصل مرداسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، افزود: این میزان صادرات ازلحاظ وزنی در مقایسه با مدت مشابه 499 درصد رشد را داشته است.

وی با بیان اینکه بیش از 20 میلیون و 538 هزار و 815 دلار ارز از طریق صادرات این محصولات کشاورزی عاید استان شده است، افزود: در مقایسه بامدت مشابه رشد ارزش دلاری این میزان صادرات 2/152 درصد افزایش را نشان می دهد.

مرداسی با اشاره به اینکه در حال حاضر ده قلم کالای عمده صادراتی استان همدان صادر می شود، افزود: در سال جاری 70 هزار و 831 تن کالا از طریق گمرک استان همدان صادر شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان گفت: صادرات محصولات کشاورزی 47 درصد از کل صادرات استان تشکیل می دهد.

کد مطلب 799556

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