صادرات 47 میلیون کیلوگرم محصولات کشاورزی از همدان

فیصل مرداسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، افزود: این میزان صادرات ازلحاظ وزنی در مقایسه با مدت مشابه 499 درصد رشد را داشته است.

وی با بیان اینکه بیش از 20 میلیون و 538 هزار و 815 دلار ارز از طریق صادرات این محصولات کشاورزی عاید استان شده است، افزود: در مقایسه بامدت مشابه رشد ارزش دلاری این میزان صادرات 2/152 درصد افزایش را نشان می دهد.

مرداسی با اشاره به اینکه در حال حاضر ده قلم کالای عمده صادراتی استان همدان صادر می شود، افزود: در سال جاری 70 هزار و 831 تن کالا از طریق گمرک استان همدان صادر شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان گفت: صادرات محصولات کشاورزی 47 درصد از کل صادرات استان تشکیل می دهد.