5500 میلیون ریال به ساخت هتل پارمیس علی آباد کتول اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی ظهر شنبه در بازدید از طرحهای گردشگری شهرستانهای علی آباد و آزادشهر افزود:احداث هتل پارامیس علی آباد هزینه بالایی دارد که بخشی از آن به صورت تسهیلات بانکی پرداخت شد.

عباس نیاوند معاون برنامه ریزی استاندار گلستان نیز گفت: جرای این طرحها زمینه ساز گسترش صنعت گردشگری بوده و باید توسعه یابد.

وی افزود: برای توسعه بخش گردشگری باید برخی زیرساختها فراهم شود و برنامه ریزی لازم ضروری است.

وی بیان داشت: ایجاد آبنما و آبشار درپارک نوده خاندوز از قابلیتهای جذب گردشگر دراین پارک است که در این خصوص 1200 میلیون ریال اعتبار پیش بینی شده است.



بیش از 300 منطقه گردشگری گلستان قابلیت ثبت در فهرست آثار ملی ایران دارد.