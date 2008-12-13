"وال ـ ای" فیلم برگزیده سال به انتخاب "تایم" شد

به گزارش خبرنگار مهر، تایم اعلام کرد ریچارد کورلیس منتقد نشریه آمریکایی در نقد کوتاه خود بر فیلم "وال ـ ای" نوشت: اندرو استنتن کارگردان و یکی از فیلمنامه‌نویسان فیلم انیمیشن "وال ـ ای" با این فیلم چیزی را تجربه‌ کرد که فیلم‌های ناطق جور دیگری آن را تجربه می‌کنند.

یکی از این موارد استفاده از دیالوگ است که در مورد "وال ـ ای" تقریبا در یک سوم اول فیلم هیچ دیالوگی وجود ندارد و به این شکل دو شخصیت اصلی فیلم او که یکی وال ـ ای، روبات نظافتچی سر به زیر و تنها و دیگری ایو، شاهزاده فضایی اوست از خیلی چیزها محروم هستند.

استنن با وجود تمام محدودیت‌هایی که برای خود و ستارگان روبات فیلم خود ایجاد کرده، با قشری وسیع از تماشاگران ارتباط برقرار می‌کند و این کاری است که داستان‌های عاشقانه افسانه‌ای علمی ـ که تعدادشان خیلی زیاد نیست ـ انجام می‌دهند.

کارتون "وال ـ ای" تاکنون در سطح جهانی حدود 500 میلیون دلار فروش داشته و از تلویزیون ایران نیز پخش شده است. از این فیلم به عنوان یکی از بخت‌های اصلی بخش انیمیشن بلند اسکار امسال یاد می‌شود.

"نیویورک، جزء به کل" چارلی کافمن، "وینیپگ من" گای مدن، "4 ماه، 3 هفته و 2 روز" کریستیان مونگیو، "میلک" گاس ون سنت، "مورد عجیب بنجامین باتن" دیوید فینچر، "اسلامداگ میلیونر" دنی بویل، "آیرون من" جان فاوریو، "اسپید ریسر" برادران واچووسکی و "برخوردها در انتهای دنیا" ورنر هرتسوگ 9 فیلم برتر دیگر سال 2008 به انتخاب منتقدان نشریه تایم هستند.