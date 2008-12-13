عملکرد قوی ایران در حوزه فرهنگ غرب را نگران کرده است

حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در نخستین "هم اندیشی ارتباطات دینی" با اشاره به اینکه برخی حرفهامانند موازی کاری وارداتی هستند، اظهار داشت: حوزه فرهنگی از سوی مردم اداره می شود و دولت در آن نسبت به مردم سهم کمتری دارد.

دکتر خاموشی با تأکید بر اینکه دو عنصر بسیار مهم و مؤثر برای حوزه ارتباطات دینی وجود دارد که یکی مردم و دیگری علما هستند، تصریح کرد: دیگر سازمانها و نهادها باید خود را با آنها تنظیم کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه برخی از اصول موضوعه را باید مرور کنیم که چه اصولی بوده اند، یادآور شد: اول حکومت دینی، دوم اهداف انقلاب اسلامی و سوم اینکه تمام جهان علیه ما کار می کنند برای اینکه ما کار کرده ایم.

خاموشی گفت: از آنجا که ایران اسلامی در حوزه فرهنگی بسیار وسیع کار کرده، تمام جهان علیه آن فعالیت می کنند و تمامی امکانات و ابزارهای خود را علیه ایران اسلامی به کار گرفته اند. اگر ما ضعیف بودیم نیازی نبود علیه ما کاری کنند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی تصریح کرد: این نشان می دهد که مردم ایران با قوت پیش می روند. وقتی آمریکا برای کوبیدن انقلاب اسلامی و پیام فرهنگی انقلاب فعالیت می کند مفهوم دارد. اگر شبکه های ماهواره ای راه می اندازند برای کوبیدن پیام فرهنگی انقلاب اسلامی مفهوم دارد معلوم است که پیام ما تا اعماق جان شهروندان مختلف جهان پیش رفته و حالا آنها به فکر افتاده اند.

وی با تأکید بر اینکه این تفکر از ابتدای انقلاب اسلامی روزی که شهید مطهری به عنوان سمبل تفکر اسلامی را مورد هدف قرار دادند ، شهدای محراب را زدند، روزی که روحانیت را تک تک مورد هدف قرار دادند، وجود داشت، گفت: اصل دیگر این است که حکومت اسلامی باید توقعات مردم را عملیاتی کند. زمانی که مردم مطرح می کنند ما تاکنون چندین میلیون متر مربع مسجد ساخته ایم، اما اینک مسجدی در راه مانده و در حال مخروبه شدن است، باید کمک کرد تا آباد شود.

حجت الاسلام سید مهدی خاموشی با بیان اینکه اصول موضوعه، راه ما را مشخص می کند، افزود: در هر نوع برنامه ریزی تمام جهان اومانیزم مقابل تفکر الهی ما ایستادگی می کنند و ما به تنهایی برای تمام جهان کافی هستیم و می توانیم مقابله کنیم البته با روشهای صحیح.

وی گفت: نقش حکومت در ذهن من عدم تصدی گری، هدایت و نظارت، هموار سازی جاده های فعالیتهای مردمی، علما، فرهیختگان و گروههای مرجع است. عمیق ترین نوع تبلیغات، تبلیغات سنتی است و ابزار مدرن باید در خدمت ابزار سنتی قرار گیرند و راه را تسهیل کند. درست است که ابزار جهان را فرا گرفته ولی اگر فرض کنیم که این ابزار آدم بزرگی است، عقل و دلش برای ما است ما باید کم کاری را در آنجا جبران کنیم.