به گزارش خبرنگار مهر، امسال برای دومین دوره پیاپی بخش بینالملل جشنواره فیلم فجر به صورت مستقل از سینمای ایران برگزار میشود و هیئت بازبینی این بخش تاکنون بخش عمده کارهای مربوط به انتخاب آثار را انجام دادهاند. قرار است در جلسه امروز صحبتهای نهایی در مورد فیلمهای خارجی جشنواره مطرح و تصمیم نهایی گرفته شود.
کار گزینش فیلمهای خارجی جشنواره فیلم فجر امسال از زمستان سال گذشته و همزمان با برپایی جشنواره فیلم برلین آغاز شده و نمایندگان سینمای ایران با حضور در بازار فیلم و سایر بخشهای این جشنواره، آثار مورد نظر خود را برگزیدند. این روند در سایر جشنوارههای بینالمللی معتبر از جمله کن، لندن و ونیز نیز ادامه داشته است.
فیلم نامزد اسکار در جشنواره بیست و هفتم
هیئت انتخاب بخش بینالملل جشنواره فیلم فجر پس از دیدن فیلمها در جلسههای متعدد درباره آثار برگزیده به تصمیم نهایی رسیدند و پس از آن مذاکره با صاحبان آثار برای ارسال نسخه 35 میلیمتری فیلمها به ایران آغاز شد. از جمله فیلمهایی که حضورشان در بیست و هفتیمن جشنواره فیلم فجر قطعی شده میتوان به "کاتین" آندره وایدا اشاره کرد.
"کاتین" سال گذشته به نمایندگی از سینمای کشور لهستان به هشتادمین دوره مراسم اعطای جایزه اسکار معرفی شده بود و در نهایت در میان پنج نامزد نهایی بهترین فیلمهای غیر انگلیسیزبان قرار گرفت. هر چند فیلمساز سرشناس اروپایی مراسم را دست خالی ترک کرد و جایزه به "جاعلها" از اتریش رسید.
امسال تا به حال حدود 130 فیلم برای نمایش در بخش بینالملل جشنواره بیست و هفتم انتخاب شده که از این تعداد 26 اثر متعلق به بخش سینمای بینالملل، 20 اثر در بخش آسیا، شش اثر در بخش سینمای معناگرا، 31 اثر مستند، 20 فیلم کوتاه، 10 فیلم از عراق و 17 اثر در سایر بخشها است.
همچنین تلاشهایی برای آنکه در جشنواره امسال بخش مرور فیلمهای روز سینمای آلمان هم برگزار شود انجام شده، گرچه هنوز برپا شدن یا نشدن آن قطعی نیست. به هر حال، امروز قرار است فهرست نهایی فیلمها و آثار حاضر در بخشهای مختلف بخش بینالملل جشنواره بیست و هفتم فیلم فجر مشخص شود.
منتفی شدن حضور جکی چان در جشنواره فیلم فجر
به گزارش مهر ، میهمانان بخش بینالملل جشنواره فیلم فجر بنا به دلایل مختلف همواره از میان چهرههای فرهنگیتر سینمای جهان انتخاب شدهاند و در برخی دورهها منتقدان این ایراد را بر جشنواره وارد میدانستند که چرا ستارههای سینما در میان میهمانان این جشنواره ایرانی جایی ندارند.
البته هر سال اقدامهایی برای حضور چهرههای مطرح سینمای جهان در جمع میهمانان انجام میشود. اما کمتر اتفاق افتاده که این تلاشها به نتیجه برسد. امسال نیز برای حضور جکی چان در جشنواره تلاشهایی شد، اما برخلاف اعلام تمایل اولیه ستاره آسیایی سینمای جهان، او به خاطر مشغله زیاد قادر به حضور در ایران نخواهد بود.
در بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر بخش سینمای بینالملل به صورت مجزا از سینمای ایران برگزار میشود تا طبق گفته مسئولان جشنواره فیلمهای این بخش بیشتر دیده شوند و آثار آن مورد توجه قرار بگیرند.
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