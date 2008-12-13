زنگ پژوهش در مدارس خراسان رضوی نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالعلی ازغندی پیش از ظهر امروز در سومین جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه نوآوری، شکوفایی، پژوهش و فناوری نیز از نواخته شدن زنگ پژوهش در مدارس استان در خبر داد و افزود: پیش بینی شده 80 دستگاه اتوبوس برای سهولت رفت و آمد بیش از 50 هزار دانش آموز جهت انتقال آنان به نمایشگاه نوآوری، شکوفایی، پژوهش و فناوری در ایام برگزاری نمایشگاه فعال باشد.

وی افزود: همچنین سئوالاتی در قالب مسابقه برای دانش آموزان و دبیران مقطع متوسطه بازدید کننده از نمایشگاه تهیه شده است که در ایام نمایشگاه در اختیار آنان قرار می گیرد و در نهایت از برترینهای این مسابقه تقدیر می شود.

محمدرضا خلیلی رئیس کمیته تخصصی نوآوران IT و ICT نیز در این نشست با ارائه گزارشی از روند برنامه های صورت گرفته در این کمیته، از وصول مجموعا 115 طرح به دبیرخانه این کمیته خبر داد و افزود: از این بین 72 طرح مرتبط در حوزه IT بود که مورد بررسی و ارزیابی دبیرخانه قرار گرفت و نهایتا 4 طرح برای شرکت در نمایشگاه انتخاب شد.

وی همچنین از انتخاب یک طرح دانش آموزی در این کمیته خبر داد و خاطر نشان کرد: این طرح در ایام جشنواره مورد تقدیر و تشکر ویژه قرار خواهد گرفت.

در ادامه جلسه دکتر توکلی افشار دبیر کمیته علمی جشنواره نوآوری و شکوفایی نیز در ادامه این جلسه گفت: کمیته علمی جشنواره در روزهای24، 25 و 26 آذرماه برنامه هایی را در نمایشگاه بین المللی دارد که یکی از آنها در روز 25 آذرماه برگزار می شود و متولی آن شهرداری مشهد است.

وی با بیان اینکه این برنامه در سه بخش حاشیه نشینی، ترافیک و ساماندهی مشاغل غیر رسمی در صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد، افزود: همچنین در ایام نمایشگاه 5 میزگرد نیز برگزار می شود.

محمد الاجگردی نماینده کمیته تخصصی طرح های اجتماعی، سیاسی و امنیتی نیز در این جلسه گفت: 5 طرح از مجموع 60 طرح واصله در دبیرخانه این کمیته، در نشست های ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت و به کمیته داوری اعلام شد و نهایتا 7 طرح در اولویت اول و 7 طرح نیز در اولویت دوم مشخص شد.

همچنین نماینده کمیته تخصصی نوآوران صنعتی و کشاورزی با ارائه گزارشی از فعالیت های این کمیته گفت: 400 طرح در دو بخش صنعتی و کشاورزی در دو کمیسیون مورد ارزیابی قرار گرفت که در بخش صنعتی 300 طرح مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت 4 طرح به ستاد جشنواره معرفی شد.

وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی نیز 100 طرح مورد بررسی قرار گرفت که از این بین 3 طرح برگزیده شد، ادامه داد: در کمیته شکوفایی اقتصادی نیز 22 طرح به دبیرخانه رسید که 2 طرح برتر انتخاب شد.

در ادامه جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه، محمدحسین واحدی رییس کمیته طرح های زیربنایی گفت: پس از برگزاری 6 جلسه کمیته، حدود 60 پروژه در قالب 10 شاخص مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با تصویب این کمیسیون پروژه های بالای 5 میلیارد تومان مورد بررسی قرار گیرد، لذا 7 پروژه بالغ بر 622 میلیارد تومان انتخاب شد که به دبیرخانه جشنواره ارسال گردید.

وی همچنین گفت: در پایان نمایشگاه از 21 نفر منتخب از هر پروژه، تقدیر و سپاس به عمل خواهد آمد.

علیرضا سنجی رئیس کمیته اطلاع رسانی جشنواره نیز با ارائه گزارشی از روند اطلاع رسانی های صورت گرفته درخصوص این جشنواره گفت: تاکنون بیش از 30 خبر در زمینه جشنواره نوآوری و شکوفایی تهیه شده که انعکاس مناسبی در جراید داشته است.

وی با اشاره به اینکه صدا و سیمای خراسان رضوی نیز پوشش مناسبی از روند برنامه ها و جلسات و نشستهای کمیته ها داشته است، افزود: تاکنون 6 جلسه مصاحبه مطبوعاتی با حضور مسوولین کمیته ها و خبرنگاران رسانه های جمعی برگزار شده است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی جشنواره از تهیه فیلم و عکس از روند اجرای برنامه ها خبر داد و گفت: این مستندسازی در قالب لوح فشرده در اختتامیه نمایشگاه در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: به منظور فضاسازی محیطی، 800 بنر و پرده آویز در سطح شهر نصب شده و 11 هزار پوستر با طرحهای مختلف تهیه و در سطح شهر و ادارات، فرمانداریها و حوزه های مختلف توزیع و نصب شده است.

سنجی گفت: همچنین نشریه ای به همین مناسبت در ایام نمایشگاه، به چاپ خواهد رسید و در مراسم اختتامیه در اختیار مدعوین و بازدید کنندگان از نمایشگاه قرار می گیرد.

علیرضا سنجی با اعلام این خبر که در ایام برگزاری نمایشگاه ستاد خبری در محل نمایشگاه مستقر است و به اطلاع رسانی در خصوص نمایشگاه خواهد پرداخت، گفت: همچنین قسمتی از پورتال استانداری خراسان رضوی نیز به درج اخبار ستاد خبری نمایشگاه و جشنواره نوآوری و شکوفایی اختصاص پیدا کرده است.

در این جلسه، مسئولان و روسای کمیته های 6 گانه به گزارش علمکرد و ارائه آخرین آمار از طرحها و پروژه های رسیده به دبیرخانه پرداختند.