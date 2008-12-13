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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۰۲

زنگ پژوهش در مدارس خراسان رضوی نواخته شد

زنگ پژوهش در مدارس خراسان رضوی نواخته شد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیته تخصصی نوآوران آموزشی نمایشگاه نوآوری خراسان رضوی از نواخته شدن زنگ پژوهش در مدارس استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عبدالعلی ازغندی پیش از ظهر امروز در سومین جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه نوآوری، شکوفایی، پژوهش و فناوری نیز از نواخته شدن زنگ پژوهش در مدارس استان در خبر داد و افزود: پیش بینی شده 80 دستگاه اتوبوس برای سهولت رفت و آمد بیش از 50 هزار دانش آموز جهت انتقال آنان به نمایشگاه نوآوری، شکوفایی، پژوهش و فناوری در ایام برگزاری نمایشگاه فعال باشد.

وی افزود: همچنین سئوالاتی در قالب مسابقه برای دانش آموزان و دبیران مقطع متوسطه بازدید کننده از نمایشگاه تهیه شده است که در ایام نمایشگاه در اختیار آنان قرار می گیرد و در نهایت از برترینهای این مسابقه تقدیر می شود.

محمدرضا خلیلی رئیس کمیته تخصصی نوآوران IT و ICT  نیز در این نشست با ارائه گزارشی از روند برنامه های صورت گرفته در این کمیته، از وصول مجموعا 115 طرح به دبیرخانه این کمیته خبر داد و افزود: از این بین 72 طرح مرتبط در حوزه IT بود که مورد بررسی و ارزیابی دبیرخانه قرار گرفت و نهایتا  4 طرح برای شرکت در نمایشگاه انتخاب شد.

وی همچنین از انتخاب یک طرح دانش آموزی در این کمیته خبر داد و خاطر نشان کرد: این طرح در ایام جشنواره مورد تقدیر و تشکر ویژه قرار خواهد گرفت.

در ادامه جلسه دکتر توکلی افشار دبیر کمیته علمی جشنواره نوآوری و شکوفایی نیز در ادامه این جلسه گفت: کمیته علمی جشنواره در روزهای24، 25 و 26 آذرماه برنامه هایی را در نمایشگاه بین المللی دارد که یکی از آنها در روز 25 آذرماه برگزار می شود و متولی آن شهرداری مشهد است.

وی با بیان اینکه این برنامه در سه بخش حاشیه نشینی، ترافیک و ساماندهی مشاغل غیر رسمی در صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد، افزود: همچنین در ایام نمایشگاه 5 میزگرد نیز برگزار می شود.

محمد الاجگردی نماینده کمیته تخصصی طرح های اجتماعی، سیاسی و امنیتی نیز در این جلسه گفت: 5 طرح از مجموع 60 طرح واصله در دبیرخانه این کمیته، در نشست های ارزیابی مورد بررسی قرار گرفت و به کمیته داوری اعلام شد و نهایتا 7 طرح در اولویت اول و 7 طرح نیز در اولویت دوم مشخص شد.

همچنین نماینده کمیته تخصصی نوآوران صنعتی و کشاورزی با ارائه گزارشی از فعالیت های این کمیته گفت: 400 طرح در دو بخش صنعتی و کشاورزی در دو کمیسیون مورد ارزیابی قرار گرفت که در بخش صنعتی 300 طرح مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت 4 طرح به ستاد جشنواره معرفی شد.

وی با بیان اینکه در بخش کشاورزی نیز 100 طرح مورد بررسی قرار گرفت که از این بین 3 طرح  برگزیده شد، ادامه داد: در کمیته شکوفایی اقتصادی نیز 22 طرح به دبیرخانه رسید که 2 طرح برتر انتخاب شد.

در ادامه جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه، محمدحسین واحدی رییس کمیته طرح های زیربنایی گفت: پس از برگزاری 6 جلسه کمیته، حدود 60 پروژه در قالب 10 شاخص مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: با تصویب این کمیسیون پروژه های بالای 5 میلیارد تومان مورد بررسی قرار گیرد، لذا 7 پروژه بالغ بر 622 میلیارد تومان انتخاب شد که به دبیرخانه جشنواره ارسال گردید.

وی همچنین گفت: در پایان نمایشگاه از 21 نفر منتخب از هر پروژه، تقدیر و سپاس به عمل خواهد آمد.

علیرضا سنجی رئیس کمیته اطلاع رسانی جشنواره نیز با ارائه گزارشی از روند اطلاع رسانی های صورت گرفته درخصوص این جشنواره گفت: تاکنون بیش از 30 خبر در زمینه جشنواره نوآوری و شکوفایی تهیه شده که انعکاس مناسبی در جراید داشته است.

وی با اشاره به اینکه صدا و سیمای خراسان رضوی نیز پوشش مناسبی از روند برنامه ها و جلسات و نشستهای کمیته ها داشته است، افزود: تاکنون 6 جلسه مصاحبه مطبوعاتی با حضور مسوولین کمیته ها و خبرنگاران رسانه های جمعی برگزار شده است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی جشنواره  از تهیه فیلم و عکس از روند اجرای برنامه ها خبر داد و گفت: این مستندسازی در قالب لوح فشرده در اختتامیه نمایشگاه در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: به منظور فضاسازی محیطی، 800 بنر و پرده آویز در سطح شهر نصب شده و 11 هزار پوستر با طرحهای مختلف تهیه و در سطح شهر و ادارات، فرمانداریها و حوزه های مختلف توزیع و نصب شده است.

سنجی گفت: همچنین نشریه ای به همین مناسبت در ایام نمایشگاه، به چاپ خواهد رسید و در مراسم اختتامیه در اختیار مدعوین و بازدید کنندگان از نمایشگاه قرار می گیرد.

علیرضا سنجی با اعلام این خبر که در ایام برگزاری نمایشگاه ستاد خبری در محل نمایشگاه مستقر است و به اطلاع رسانی در خصوص نمایشگاه خواهد پرداخت، گفت: همچنین قسمتی از  پورتال استانداری خراسان رضوی نیز به درج اخبار ستاد خبری نمایشگاه و جشنواره نوآوری و شکوفایی  اختصاص پیدا کرده است.

در این جلسه، مسئولان و روسای کمیته های 6 گانه به گزارش علمکرد و ارائه آخرین آمار از طرحها و پروژه های رسیده به دبیرخانه پرداختند.

کد مطلب 799568

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