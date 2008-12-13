ساخت نوعی پلیمر زیست سازگار برای درمان سریع و غیرتهاجمی ضایعات غضروفی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظم قهرمان پور پژوهشگر طرح با اشاره به این که غضروف به علت نداشتن رگ خونی، پس از آسیب دیدگی خود به خود ترمیم نمی شود گفت: به همین دلیل مراکز پژوهشی از راههای مختلف به دنبال ترمیم مصنوعی این بافت بوده است.

وی افزود: در این طرح از بهبود خواص و اصلاح روش ساخت نوعی پلیمر زیستی (بیوپلیمر) که هیدروژل طبیعی است استفاده شد. این پلیمر زیستی قابلیت تزریق دارد از این می توان آن را به راحتی و بدون عمل جراحی باز در محل مورد نظر برای ترمیم غضروف تزریق کرد.

قهرمان پور طرح را در مرحله آزمون های حیوانی ذکر کرد و گفت: ما هم اکنون مشغول آزمایش و بررسی استفاده از این غضروف مصنوعی در خرگوشها هستیم که نتیجه قطعی آن تا چند ماه دیگر مشخص می شود.

وی افزود: زمان کوتاه بسته شدن ژل (کمتر از یک دقیقه) امکان تزریق و پر کردن فضاهای سه بعدی بدون نیاز به قالب سازی و جراحی و همچنین ارزانی و کارآمدی از برتری های درمان با این نوع پلیمرهای جدید به شمار می روند.

دکتر مجید عبدوس پژوهشگر طرح، ساخت این ماده را با هدف درمان سریع و غیر تهاجمی ضایعات غضروفی ذکر کرد و گفت: این پلیمر به راحتی در آب حل می شود و زمانی که به آن عامل منعقد کننده (کراسلینگ) اضافه کنیم به صورت ژل در می آید.

وی افزود: در این پژوهش با استفاده از مجموعه ای از نمک های پلیمر به صورت متخلخل در آمده و محل مناسبی برای رشد و تکثیر سلولهای بافت غضروف فراهم می شود.

علیرضا حسنی پژوشگر طرح افزود: این طرح در اداره کل ثبت شرکت و در مالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، پژوهشگران این طرح پس از گرفتن نتایج موفقیت آمیز در آزمایش بانمونه خرگوش، غضروف مصنوعی را در حیواناتی که بافت شبیه تری به انسان دارند آزمایش خواهند کرد.

این طرح با همکاری دکتر باغبان اسلامی نژاد، دکتر باقری، دکتر مرادی و با همکاری موسسه رویان به انجام رسیده است.