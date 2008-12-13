قرارداد طراحی و ساخت کمپرسورهای واحد پتروشیمی زنجان منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مصطفی الماسی صبح امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: شرکت آلمانی زیمنس متعهد به ساخت سه دستگاه کمپرسور مجتمع اوره و آمونیاک صنایع پتروشیمی زنجان شده است.

وی با عنوان اینکه این ماشین‌آلات از اصلی‌ترین تجهیزات و قطعات این واحد است ادامه داد: کمپرسور گاز سنتز با فشار خروجی ‪ ۱۶۲/۹ بار از مهم‌ترین کمپرسورهای مجتمع پتروشیمی زنجان است.

الماسی افزود: خرید این دستگاه‌ها آن هم از معتبرترین شرکت کمپرسورساز جهان جزو موفقیت‌های مجتمع پتروشیمی زنجان محسوب می‌شود.

قائم مقام مدیر عامل شرکت پتروشیمی زنجان در مورد مراحل پیشرفت فیزیکی و ساخت این واحد گفت: ساخت این مجتمع هم ‌اکنون در حال پیگیری و این طرح از برنامه زمانبندی جلوتر است.

الماسی یادآورشد: مجتمع پتروشیمی اوره و آمونیاک زنجان از مهم‌ترین مصوبات دور اول سفر ریاست جمهوری به استان زنجان است. این مجتمع که در شهرستان ایجرود قراردارد زمینه اشتغال بیش از 600 نفر را فراهم خواهد کرد.

وی ادامه داد: مجمتع پتروشیمی زنجان پس از احداث سالانه ‪تولید ۶۷۰ هزار تن آمونیاک و بیش از یک میلیون و 70 هزار تن اوره۷۰ تولید خواهد کرد