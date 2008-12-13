موج کاهش قیمت کالاها در راه است/ تعیین تکلیف عوارض صادرات سیمان در هفته جاری

به گزارش خبرنگار مهر سیدمسعود میرکاظمی در جمع خبرنگاران گفت: در سال گذشته حدود 4 تا 5 میلیون تن به ظرفیت تولید سیمان کشور اضافه شده که بر این اساس، جلسات متعددی میان وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و نیز اصناف و انجمن تولیدکنندگان کارخانجات سیمان برگزار شده است.

تعیین تکلیف عوارض صادرات سیمان در هفته جاری

وزیر بازرگانی با بیان اینکه هفته جاری عوارض صادرات سیمان تعیین تکلیف می شود، افزود: البته برداشت عوارض باید به گونه ای صورت گیرد که قیمت این محصول از ثبات خارج نشود. برهمین اساس، در حال مذاکره هستیم که عوارض بر صادرات سیمان را برداریم.

وی ادامه داد: انجمن تولیدکنندگان کارخانجات سیمان نیز باید متعهد شود که قیمت افزایش نیابد.

سامانه اطلاعات املاک و مستغلات

وزیر بازرگانی در خصوص سامانه اطلاعات املاک و مستغلات نیز گفت: تا کنون بالغ بر95 درصد مشاور املاک کشور آموزشهای مرتبط با این سامانه را دیده اند و 550 شرکت خصوصی برای ارائه خدمات این طرح آماده سازی شده اند.

میرکاظمی گفت: تا پایان هفته گذشته بیش از 6 هزار قرارداد در این سامانه به ثبت رسیده است، ضمن اینکه شورای عالی مسکن در هفته گذشته نیز مصوب کرد که کلیه سازمانهای دولتی که به نوعی کار پاسخگویی به استعلامات را انجام می دهند باید کد رهگیری داشته باشند.

تعرفه فولاد

وی درباره درخواست تولیدکنندگان فولاد برای افزایش تعرفه این محصول اظهار داشت: هنوز به این اطمینان نرسیده ایم که شرکتهای فولادسازی با قیمتهای فعلی در حاشیه زیان قرار می گیرند و باید تغییری در تعرفه های فولاد ایجاد کنیم، ضمن اینکه کمیسیون ماده یک نیز بحث مفصلی در این رابطه داشته ولی هنوز هرگونه تغییر در تعرفه در این کمیسیون رای نیاورده است.

وزیر بازرگانی با تکذیب این خبر که یک میلیون تن فولاد قرار است از امارات وارد کشور شود، خاطرنشان کرد: سالانه کشور نیاز به واردات 10 تا 12 میلیون تن فولاد دارد که با افزایش میزان ساخت و سازها این مقدار افزایش می یابد اما به نظر می رسد که به دلیل اینکه امارات کشور تولیدکننده فولاد نیست، صرف نمی کند که از این کشور بخواهیم واردات صورت دهیم.

رسوب فولاد در بنادر

وی اظهار داشت: هم اکنون در مناطق آزاد کشور به میزان بسیار زیادی رسوب فولاد داریم که به صورت هفتگی میزان این رسوبات توسط گمرکات اعلام می شود.

وی تصریح کرد: این درحالی است که در کمیسیون ماده یک با عدد و رقم و گرافهای مربوط به بررسی قیمت فولاد پرداخته شده است و اگر زمان آن برسد که دولت باید حمایتهایی را از این صنعت داشته باشد قطعا این موضوع را انجام خواهیم داد.