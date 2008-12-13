کمکهای مردم به متکدیان باعث افزایش متکدی گری می شود

مهدی نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: در حال حاضر شهرداری اقدام به جمع آوری متکدیان می کند و مکانی را نیز برای نگهداری آنان فراهم کرده و از سال گذشته نیز بهزیستی هزینه خوراک متکدیان را تامین کرده است، ولی متاسفانه متکدیان پس از یک دوره نگهداری در این مراکز دوباره به کار قبلی خود ادامه می دهند.

وی عنوان داشت: وقتی فردی از متکدی گری روزی 20 تا 50 هزار تومان در آمد دارد دیگر نمی توان آن را مجبور به ترک

این کار کرد و به او فقط مستمری بهزیستی یا کمیته امداد را داد.

وی تصریح کرد: باید در این خصوص با اطلاع رسانی، فرهنگ مردم را بالاببریم که به متکدی کمک نکنند و کمک های خود را از طریق سازمان های موجود برای آنان هزینه نمایند.

وی افزود: کودکان خیابانی که اقدام به متکدی گری می نمایند یکی از معضلات اجتماعی هستند که مردم باید بدانند با دلسوزی لحظه ای و کمکی که می کنند آینده این کودک خیابانی را تباه می کنند.

وی گفت: حدود 5 سال گذشته طرح فروش روزنامه در سرچهار راه به وسیله کودکان خیابان در مشهد اجرایی شد که یکی از طرح های موفق بوده که با این کار هر کودک روزانه 10 تا 15 هزار تومان در آمد داشت و الان در بسیاری از شهرها این طرح اجرا شده است؛ پس لازم است به جای کمک های لحظه ای به فکر ایجاد یک شغل برای آنان باشیم.

وی در پایان یادآور شد: تلاش های نهادهای مختلف برای از بین بردن پدیده متکدی گری زمانی به شهر خواهد رسید که مردم هم در این زمینه با این نهادها همکاری داشته باشند و با ندادن کمک های مالی به آنان متکدیان را مجبور به ترک این کار کنند.