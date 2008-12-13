اطلاع رسانی صحیح سبب تحکیم هر چه بیشتر پایه های نظام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، کریم افشاریان ظهر امروز در جلسه شورای اداری شهرستان سقز اظهار داشت: اطلاع رسانی صحیح و اصولی از خدمات و برنامه های دولت باعث تحکیم هر چه بیشتر پایه های نظام اسلامی خواهد شد.

وی ادامه داد: در مجموع امروز آثار و برکات دولت نهم بر همگان محرز و مشخص است ولی متاسفانه این خدمات به نحوی مطلوب به مردم اطلاع رسانی نمی شود.

فرماندار شهرستان سقز بیان داشت: عدم اطلاع رسانی به نوعی جفا به خود دستگاه های دولتی است و باید در راستای توجه به این مهم از همه امکانات و شرایط موجود بهره لازم را به عمل آورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سهم شهرستان سقز از اعتبارات عمرانی سال 88 اشاره نمود و خاطرنشان کرد: سهم شهرستان سقز از اعتبارات عمرانی سال 88 بیش از 300 میلیارد ریال خواهد بود که تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت تامین اعتبار قرار دارد.

افشاریان عنوان کرد: تمامی مسئولین شهرستان باید در زمینه جذب اعتبارات اختصاص یافته تلاش نموده و برای پیشبرد برنامه های دولت خدمتگزار از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

فرماندار شهرستان سقز افزود: با توجه به آغاز فصل زمستان سازمان های مرتبط باید در زمینه خدمت رسانی به روستاها به ویژه برف روبی به موقع اقدام نمایند.

وی همچنین از تامین سوخت مورد نیاز در روستاها و ادارات و اصناف شهرستان سقز خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر تمامی سوخت مورد نیاز روستاهای این شهرستان برای فصل زمستان تامین شده و در کنار این موضوع برای بعضی از مراکز و ادارات حساس شهرستان سوخت جایگزین در محل ذخیره و در صورت نیاز استفاده خواهد شد.

در ادامه این جلسه روسای ادارات تعاون، مهر امام رضا (ع)، اداره بازرگانی و امام جمعه موقت شهر قروه نیز گزارشی از فعالیت های سازمان مربوط به خود را ارائه نمودند.