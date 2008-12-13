تعطیلی بازار ایران در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج اصناف کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد : در راستای انجام تکلیف الهی و اسلامی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و رهایی مردم غزه از محاصره ناجوانمردانه و غیرانسانی اشغالگران قدس عزیز، جامعه اصناف بازار سراسر کشور در روز دوشنبه 25/9/87 با بستن مغازه های خود، ضمن تجمع در مساجد بازار، انزجار خود را از اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی و حمایت دول غرب و سکوت و خاموشی، کشورهای عربی از این جنایت اعلام و بر شکسته شدن این محاصره تاکید می کنند.

در این اطلاعیه آمده است : شورای عالی اصناف کشور و جامعه انجمن اسلامی اصناف و بازار و سازمان بسیج اصناف کشور روز دوشنبه ساعت 8 الی 10 صبح در مسجد امام بازار تهران شاهد حضور کلیه تجار و زحمتکشان عرصه خدمت به مردم خواهد بود تا یکبار دیگر پشتیبانان نهضت اسلامی نشان دهند که هیچ گاه تکلیف الهی خود را فراموش نخواهند کرد و در هر مقطع و مناسبتی همراهی و همگامی خود را با مظلومین عالم انجام خواهند داد.