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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۴۰

دوشنبه صورت می گیرد:

تعطیلی بازار ایران در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی

تعطیلی بازار ایران در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی

بازار ایران در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه روز دوشنبه تعطیل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج اصناف کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد : در راستای انجام تکلیف الهی و اسلامی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و رهایی مردم غزه از محاصره ناجوانمردانه و غیرانسانی اشغالگران قدس عزیز، جامعه  اصناف بازار سراسر کشور در روز دوشنبه 25/9/87 با بستن مغازه های خود، ضمن تجمع در مساجد بازار، انزجار خود را از اقدامات وحشیانه رژیم صهیونیستی و حمایت دول غرب و سکوت و خاموشی، کشورهای عربی از این جنایت اعلام و بر شکسته شدن این محاصره تاکید می کنند.

در این اطلاعیه آمده است : شورای عالی اصناف کشور و جامعه انجمن اسلامی اصناف و بازار و سازمان بسیج اصناف کشور روز دوشنبه ساعت 8 الی 10 صبح در مسجد امام بازار تهران شاهد حضور کلیه تجار و زحمتکشان عرصه خدمت به مردم خواهد بود تا یکبار دیگر پشتیبانان نهضت اسلامی نشان دهند که هیچ گاه تکلیف الهی خود را فراموش نخواهند کرد و در هر مقطع و مناسبتی همراهی و همگامی خود را با مظلومین عالم انجام خواهند داد.

کد مطلب 799582

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