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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۹

معلولان خراسان جنوبی آموزش صنایع دستی می ‌بینند

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: از آنجایی که توسعه و گسترش آموزش‌ های صنایع دستی برای تمام اقشار جامعه ضروری است، معلولان این استان آموزش‌های صنایع دستی را فرا می گیرند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین عباس ‌زاده پیش از ظهر امروز در جریان انعقاد تفاهمنامه آموزشی معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان با مرکز توانبخشی معلولان ذهنی حضرت علی ‌اکبر (ع) بیرجند اظهار داشت: هدف از انعقاد این تفاهمنامه آموزش صنایع دستی به افراد معلول برای ایجاد اشتغال مولد و پرکردن اوقات فراغت در بین آنها است.

وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه امکان فراگیری رشته‌ های مختلف صنایع دستی از جمله معرق، چوب، گیلم ‌بافی و سرمه‌ دوزی برای این دسته از اقشار آسیب ‌پذیر جامعه مهیا شده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: با گسترش و تأثیر‌پذیری آموزش ‌های صنایع دستی شاهد رونق و تعالی بیش از پیش صنایع دستی منحصر به فرد استان و پاسدار فرهنگ و هویت قومی و ملی خود باشیم.

عباس ‌زاده به حضور فعال معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان در نمایشگاه بین‌المللی بازار گردشگری خاورمیانه اشاره کرد و گفت: دو نفر از هنرمندان و صنعتگران خراسان جنوبی در این نمایشگاه آثار و تولیدات بومی و اصیل صنایع دستی استان را معرفی کردند.

وی تصریح کرد: سرمه ‌دوزی، سکه ‌دوزی، گلیم و سفره آردی، برک ‌بافی، سبد‌بافی، نقاشی روی شیشه و معرق چوب و پارچه ‌بافی سنتی و رودوزی ‌های سنتی از جمله آثار و کالاهایی است که به عنوان اثرات و کالاهای صنایع دستی استان در نمایشگاه‌ها معرفی می ‌شود.  

 

کد مطلب 799587

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