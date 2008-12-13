معلولان خراسان جنوبی آموزش صنایع دستی می ‌بینند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین عباس زاده پیش از ظهر امروز در جریان انعقاد تفاهمنامه آموزشی معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان با مرکز توانبخشی معلولان ذهنی حضرت علی اکبر (ع) بیرجند اظهار داشت: هدف از انعقاد این تفاهمنامه آموزش صنایع دستی به افراد معلول برای ایجاد اشتغال مولد و پرکردن اوقات فراغت در بین آنها است.
وی افزود: بر اساس این تفاهمنامه امکان فراگیری رشته های مختلف صنایع دستی از جمله معرق، چوب، گیلم بافی و سرمه دوزی برای این دسته از اقشار آسیب پذیر جامعه مهیا شده است.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: با گسترش و تأثیرپذیری آموزش های صنایع دستی شاهد رونق و تعالی بیش از پیش صنایع دستی منحصر به فرد استان و پاسدار فرهنگ و هویت قومی و ملی خود باشیم.
عباس زاده به حضور فعال معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی استان در نمایشگاه بینالمللی بازار گردشگری خاورمیانه اشاره کرد و گفت: دو نفر از هنرمندان و صنعتگران خراسان جنوبی در این نمایشگاه آثار و تولیدات بومی و اصیل صنایع دستی استان را معرفی کردند.
وی تصریح کرد: سرمه دوزی، سکه دوزی، گلیم و سفره آردی، برک بافی، سبدبافی، نقاشی روی شیشه و معرق چوب و پارچه بافی سنتی و رودوزی های سنتی از جمله آثار و کالاهایی است که به عنوان اثرات و کالاهای صنایع دستی استان در نمایشگاهها معرفی می شود.
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