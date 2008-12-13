خانه های سازمانی دولت ظرف 5 سال به فروش می رسند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین الهام سخنگوی دولت در جلسه امروز خود با خبرنگاران به تشریح برخی از مصوبات اخیر دولت در حوزه مسکن و سوخت پرداخت .

وی از تصویب آیین نامه اجرایى ماده (8) قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن خبر داد و افزود: براساس این آیین نامه تمام سازمانهاى دولتى که خانه سازمانى در اختیار دارند در مدت حداکثر 5 سال موظف به فروش مزایده‌اى آنها براساس قیمت کارشناسى هستند.

سخنگوی دولت افزود: طبق این آیین نامه همه درآمدهاى ناشى از فروش خانه‌هاى سازمانى دستگاههای دولتی به خزانه واریز می‌شود تا جزو منابع لازم برای اجراى قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن هزینه شود ضمن اینکه کارکنان و بازنشستگان سازمانهاى دولتى نیز مى توانند در این مزایده‌ها شرکت کنند.

الهام همچنین از ساخت سالانه 100 هزار واحد مسکونى در قالب مسکن مهر براى قشرهاى کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینى (ره) و سازمان بهزیستى خبر داد و گفت: نحوه تامین تسهیلات بانکى توسط معاون اول رئیس جمهور، وزراى مسکن و شهرسازى و اقتصادى و دارایى و نیز رئیس کل بانک مرکزى تهیه و ابلاغ می‌شود.

سخنگوى دولت افزود: با هدف سرعت بخشیدن به اجراى طرح مسکن مهر مسئولیت این حوزه در شهرهاى زیر 25 هزار نفر بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامى قرار گرفت ضمن اینکه امور مربوط به صدور سند اراضى این شهرها مطابق روش جارى در روستاها مشترکاً بر عهده سازمان ثبت اسناد و بنیاد مسکن خواهد بود.

وى ادامه داد: براى تسریع در پرداخت تسهیلات مسکن، وزارت مسکن موظف شد 100 درصد تسهیلات را به صورت وجوه اداره شده در اختیار بانک مسکن قرار دهد تا صرف اجراى طرح مسکن مهر و تکمیل ساختمانهاى نیمه ساز شود.

الهام همچنین از واگذارى سازمانهاى دولتى به وزارت مسکن در قالب طرح مسکن مهر خبر داد و اظهار داشت: استفاده از درآمدهاى حاصله از این طریق در جهت اجراى طرح مسکن مهر استفاده خواهد شد.

سخنگوى دولت اعلام کرد بیش از 304 هکتار اراضى قابل انتقال در استان مرکزى و نیز 305 هکتار از اراضى قابل انتقال در استان مازندران به سازمان مسکن واگذار می شود . به گفته وی این زمین‌ها در راستاى طرح مسکن مهر استفاده خواهد شد و سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است خارج از نوبت نسبت به ثبت سند این اسناد اقدام کند.

وى همچنین در خصوص مصوبات اخیر کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت گفت: وزارتخانه‌هاى مسکن و شهرسازى موظف شدند زمین‌هاى لازم براى احداث جایگاه گاز طبیعى فشرده، بنزین و نفت و گاز را به بخش خصوصى واگذار کنند.

الهام در ادامه از اختصاص اعتبار تا سقف 2500 میلیارد ریال براى تبدیل کارگاهى خودروهای بنزین سوز به دوگانه سوز خبر داد و خاطرنشان کرد جزییات این مصوبات از طریق پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر خواهد شد.