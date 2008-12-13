  1. هنر
  2. تئاتر
۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۲۱

حسین‌زاده از حضور در جشنواره تئاتر فجر انصراف داد

حسین‌زاده از حضور در جشنواره تئاتر فجر انصراف داد

کتایون حسین‌زاده که با نمایش "فاوست" متقاضی حضور در بخش مسابقه‌ بین‌الملل بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر بود، از حضور در جشنواره انصراف داد.

این منتقد و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: به دلیل مشکلاتی که برای بازیگران نمایش رخ داد نتوانستیم خود را برای حضور در مرحله بازبینی بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره بیست و هفتم آماده کنیم و از این رو از حضور در جشنواره انصراف دادیم.

حسین‌زاده افزود: پیش از این "فاوست" را با حضور سعید پورصمیمی و پریزاد سیف به صورت نمایشنامه‌خوانی اجرا کرده بودیم و از این رو قصد دارم نمایش را برای اجرای عمومی در سال آینده پیشنهاد دهم و امیدوارم بتوانم آن را به صحنه ببرم.

حسین‌زاده تابستان 86 نمایش "چاه" را برگرفته از رمان "جای خالی سلوچ" محمود دولت‌آبادی با حضور کرامت رودساز و پریزاد سیف در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر به صحنه برد.

کد مطلب 799593

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها