این منتقد و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: به دلیل مشکلاتی که برای بازیگران نمایش رخ داد نتوانستیم خود را برای حضور در مرحله بازبینی بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره بیست و هفتم آماده کنیم و از این رو از حضور در جشنواره انصراف دادیم.

حسین‌زاده افزود: پیش از این "فاوست" را با حضور سعید پورصمیمی و پریزاد سیف به صورت نمایشنامه‌خوانی اجرا کرده بودیم و از این رو قصد دارم نمایش را برای اجرای عمومی در سال آینده پیشنهاد دهم و امیدوارم بتوانم آن را به صحنه ببرم.

حسین‌زاده تابستان 86 نمایش "چاه" را برگرفته از رمان "جای خالی سلوچ" محمود دولت‌آبادی با حضور کرامت رودساز و پریزاد سیف در خانه نمایش اداره برنامه‌های تئاتر به صحنه برد.