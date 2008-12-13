شورای عالی ارتباطات دینی تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید ابراهیم ابراهیمی معاون اجرایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون فرهنگی هم اندیشی مسئولان پایگاههای اطلاع رسانی کشور طی نشست "هم اندیشی ارتباطات دینی" با موضوع "ارتباطات دینی، مراکز و سازمانهای مرتبط" سخنرانی کرد و اظهار داشت: ارتباطات دینی استفاده از ابزار و تجهیزات ارتباطی در فضای سایبر جهت تبلیغ پیامهای دینی و ارزشهای والای اسلامی است که محتوای آن باید پیامهای دینی باشد.

وی تصریح کرد: اسلام و دیگر ادیان مختلف همه وظیفه انتقال پیام دارند چرا که ارتباطات دارای کارکرد تبلیغی است که هر اقدام ارتباطی جهت گیری ارزشی و پیام رسانی خاصی دارد.

دکتر ابراهیمی با برشمردن انواع ارتباط انسان با خود، خدا، طبیعت و سایر انسانها به گونه های ارتباطی دینی در فضای سایبر اشاره کرده و آن را شامل گونه های میان فردی، میان گروهی و میان جمعی خواند و در ادامه به بررسی دیدگاههای مقام معظم رهبری، شهید مطهری و امام خمینی (ره) در خصوص ارتباطات دینی پرداخت.

معاون اجرایی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه 27 دستگاه ما در خدمت حوزه دین و فعالیتهای فرهنگی و فرهنگ دینی مشغول فعالیت هستند، افزود: به جز این سازمانها و نهادها، مراکز غیر دولتی دیگری نیز وجود دارند که در این خصوص فعالیت می کنند.

وی در پایان به جمع بندی سخنرانی خود پرداخت و یادآور شد: در بررسی مقوله دین و رسانه باید به جایگاه رسانه ها در جوامع انسانی توجه ویژه ای شود. تلاش برای وحدت و همدلی سازمانها و هماهنگی میان آنها صورت گیرد .

دکتر ابراهیمی در ادامه پیشنهاد تشکیل شورای عالی ارتباطات دینی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی را ارائه کرد.

دکتر سعیدی معاون آموزشی دانشکده علوم ارتباطات و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با عنوان "وسایل ارتباط دینی و ابزار ارتباطات دینی" به سخنرانی پرداخت.

دکتر عبدالمجید ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور در نشست هم اندیشی ارتباطات دینی طی مقاله ای با عنوان" مهندسی ارتباطات دینی در فضای مجازی" مطالبی را مطرح کرد.

نخستین "هم اندیشی ارتباطات دینی" صبح امروز شنبه 23 آذر ماه در سالن اجتماعات پژوهشکده باقرالعلوم (ع) واقع در میدان فلسطین، جنب راهنمایی و رانندگی برگزار شد.