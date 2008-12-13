حضور سازمان مرکزی و هشت واحد دانشگاه آزاد در نمایشگاه هفته پژوهش

"وحید کیا" در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دانشگاه آزاد اسلامی مانند سال های گذشته حضور پررنگی در نمایشگاه هفته پژوهش داشته و در کنار سایر دانشگاههای کشور دستاوردهای خود را به معرض دید عموم می گذارد.

وی خاطرنشان کرد: امسال علیرغم محدودیت زمانی 500 متر مربع فضای فیزیکی و هفت غرفه در نمایشگاه بین المللی به دانشگاه آزاد و معاونت پژوهشی این دانشگاه اختصاص یافته است.

مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد ادامه داد: واحدهای تهران شمال، مرکز و جنوب، واحد قزوین، شهرری، علوم و تحقیقات و رودهن از جمله واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی هستند که در نمایشگاه هفته پژوهش حضور دارند.

کیا اظهار داشت: علاوه بر واحدها، دانشگاه آزاد دستاوردهای مراکز تحقیقاتی، مراکز رشد و فناوری و باشگاه پژوهشگران جوان وابسته به خود را نیز در این نمایشگاه ارائه کرده است.

وی تاکید کرد: تولیدات علمی دانشگاهیان، نشریات علمی، کتب پژوهشی، ابداعات و اختراعات، پایان نامه ها، رساله های دانشجویی، حضور دانشجویان در مسابقات مختلف و تحقیقات صورت گرفته در زمینه های گوناگون از جمله دستاوردهای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مرکزی این دانشگاه است که در نمایشگاه هفته پژوهش ارائه شده است.

مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد گفت: با توجه به این که امسال ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی را سپری می کنیم حضور دانشگاه آزاد در نمایشگاهی که از دستاوردهای علمی و فناوری 30 ساله انقلاب در مصلی تهران برگزار می شود کامل تر و جامع تر و با حضور تمامی بخش ها خواهد بود.