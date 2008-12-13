مالیات کارکنان دولت باید صرف توسعه مدارس غیردولتی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در دهمین همایش خیرین مدرسه ساز که امروز در سالن همایشهای صدا و سیما واقع در منطقه زیباکنار استان گیلان با حضور بیش از 600 خیر مدرسه ساز از سراسر کشور برگزار شد با تاکید بر اینکه باید مشارکت مردم را با تصویب ضوابطه قانونی در امر تعلیم و تربیت افزایش داد بر کسر کردن مالیات از حقوق کارکنان کشور اشاره کرد و افزود: اگر زمینه ای فراهم شود تا آن دسته از کارمندانی که فرزندان خود را به مدارس غیرانتفاعی می فرستند مالیات کسر شده از حقوقشان در صندوق پشتیبانی از مدارس غیردولتی ذخیره شود قطعا از 3 میلیون کارمندان دولت درصد بالایی از آنها از این مدارس استقبال می کند.

وی به بهره برداری بسیاری از کشورهای دنیا از بخش خصوصی در امر مدرسه سازی اشاره کرد و اظهار داشت: این در حالی است که سهم آموزشی کشور از مدارس غیردولتی تنها 8/7 است که نهایتا بتوانیم آن را به 15 درصد برسانیم ولی به هر حال باید از مدارس غیردولتی حمایت کنیم تا سهم مردم در تربیت فرزندانشان افزایش یابد که این امر شدنی است و تنها باید از طریق قانونی آن را تسهیل کرد.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با بیان اینکه کیفیت مدارس دو نوبته بسیار پایین است گفت: اگر بتوانیم ضوابط پرداخت مالیات حقوق کارکنان دولت را به صندوق پشتیبانی از مدارس غیردولتی در احکام برنامه پنجم و یا پیش نویس بودجه تهیه کنیم آموزش و پرورش از حالت متراکم و کیفیت پایین و هزینه های غیر قابل قبول خارج می شود.

علی احمدی با اشاره به اینکه باید نهادهای دیگر نیز در امر مدرسه سازی و تعلیم و تربیت مکلف شوند افزود: در کشورهای دیگر شهرداریها مدرسه سازی می کند و باید پرسید که چرا ما از این موهبت در کشورمان بی بهره مانده ایم .

وی افزود: حالا که ساخت مدرسه توسط انبوه سازان در شهرکهای بزرگ توسط مجلس لغو شد چرا شهرداریها این خلاء را پر نکنند و چرا آنها نباید در قبال مدرسه سازی مسئول باشند.

وزیر آموزش و پرورش با درخواست خود مبنی بر اینکه باید با طراحی ضوابط قانونی شهرداریها نقش بیشتری در مدرسه سازی داشته باشند به افزایش 45 درصدی آموزشهای فنی و حرفه ای اشاره کرد و یادآور شد: در این زمینه نیز باید وزارتخانه های صنایع ، نفت ، کار و... زیرساختها و امکانات لازم را فراهم کنند.

علی احمدی ادامه داد: در مورد مدارس شبانه روزی که در روستاها تشکیل می شود چه کسی گفته است که آموزش و پرورش باید آنها را راه اندازی کند. چرا استانداری، بخشداری، کمیته امداد و بهزیستی در این زمینه نقش نداشته باشند.

وی مشارکت وزارتخانه ها و سازمانها و همچنین پررنگتر شدن نقش مردم در نظام آموزشی را پاره ای از راهکارهای حل مشکلات این وزارتخانه بزرگ عنوان کرد و گفت: ما در آموزش و پرورش هم اکنون در باره این مسائل چاره اندیشی می کنیم.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آموزش و پرورش دارای چالشها و نارساییهایی است که باید آن را شناخت و برطرف کرد گفت: یکی از راههای بر طرف شدن نارساییهای موجود مدیریت موثر بر امر مدرسه سازی است و باید از مرحله نیاز سنجی فضا تا طراحی الگو و تمام مراحل ساخت و ساز که هم اکنون نارسایی های وجود دارد، نظارت کرد تا ما شاهد این نباشیم که یک مکان یابی غلط یا ساخت و ساز ناقص سرمایه خیران و همچنین بیت المال را که دولت آن را هزینه می کند از بین ببرد.

علی احمدی افزود: ما نباید شاهد پروژه هایی باشیم که از حیث مقاومت و زیباسازی دچار نقص باشند و از هم اکنون باید تمام این خطاها را جبران کنیم.

وی در ادامه به اقدامات دولت نهم طی سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: کل بودجه آموزش و پرورش طی سه سال گذشته دو برابر شده و پرداختی معلمان از سقف 228 هزار تومان به 480 هزار تومان رسیده است.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین بودجه عمرانی آموزش و پرورش طی سه سال اول دولت نهم در مقایسه با همین مدت در دولت هشتم 4/3 برابر افزایش یافته است که البته تورم نیز وجود دارد و قدرت مدرسه سازی ما نیز افزایش نداشته است.

علی احمدی همچنین از افزایش 6/4 درصدی تعهدات خیرین مدرسه ساز طی سه سال گذشته در مقایسه با همین مدت در دولت هشتم خبر داد و گفت: 14 هزار و 170 پروژه مدرسه سازی با 59 هزار و 204 کلاس درس و 6/8 میلیون متر مربع احداث و راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: 9 هزار پروژه مدرسه سازی نیز بالغ بر 7 میلیون متر مربع با 36 هزار کلاس درس در دست اجرا است.

در این مراسم از پدر دانش آموز نواب ذاکری که طی یک مشاجره به قتل رسیده بود و در ازای قصاص نفس قاتل فرزندش درخواست ساخت یک مدرسه را کرده بود تقدیر و قدردانی شد و استاندار گیلان نیز یک سفر حج عمره به وی اهدا کرد.