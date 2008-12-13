200 کیلومتر از راه های عشایری شاهرود مرمت شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نقی زاده پیش از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در شاهرود اظهار داشت: مسیر کوچ قشلاقی عشایر از منطقه دوزهیر سمنان تا بخش بیارجمند درشهرستان شاهرود مرمت شد .

وی با بیان اینکه 350 کیلومتر از راه های منتهی به محل استقرار قشلاقی عشایر میهمان وبومی مناطق طرود، بیارجمند و رضاآباد خوارتوران نیز مرمت شده است، گفت: 135 میلیون ریال اعتبار اجرای این طرح بوده است.

به گفته وی، سه هزار و 400 عدد سیلندر 11 کیلویی گاز مایع که ازابتدای امسال تعداد دربین عشایر این شهرستان توزیع شده است.

نقی زاده با اشاره به اینکه عملیات آبرسانی به محل های استقرار قشلاقی عشایر بومی و میهمان شهرستان شاهرود تاپایان سال ادامه دارد، گفت: پروژه آبرسانی سیار در مسیر کوچ بهاره و پاییزه با تامین آب پنج آب انبار واقع دراین مسیربه طول 200 کیلومتر به اتمام رسیده است.

رئیس اداره امور عشایری شهرستان شاهرود افزود: آبرسانی به محل استقرار عشایر در مناطق مختلف شهرستان با حجم چهار میلیون و 300 هزار لیتر بوده است.