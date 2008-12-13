700 میلیارد ریال برای تکمیل طرحهای راهسازی ایلام اختصاص یافت

محمد امین نصراللهی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این میزان اعتبار ببشتر صرف تکمیل طرحهای نیمه تمام راهسازی استان ایلام شده است.
وی بیان داشت: تکمیل طرحهای نیمه تمام راهسازی استان ایلام در سال جاری 60 طرح راهسازی است که با این میزان اعتبار تکمیل خواهند شد.
این مسئول با اشاره به اینکه طرحهای نیمه تمام راهسازی استان ایلام از پیشرفت فیزیکی 20 تا 90 درصد برخوردار هستند خاطرنشان کرد: تکمیل طرحهای راهسازی استان ایلام با توجه به مهم بودن بخش راه در استان در اولویت کاری این اداره قرار دارد.
نصراللهی زاده عنوان کرد: 98 درصد از روستاهای بالای 20 خانوار استان ایلام از راه آسفالته مناسب برخوردار هستند.
این مسئول یادآور شد: امیدواریم در سال جاری با تکمیل طرحهای راهسازی استان این میزان به 100 درصد برسد.
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