دنیا تکامل خود را مدیون نوآوران است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین افضلیان ظهر امروز در نشست تخصصی استادان گرافیک کشور و هنرمندان گرافیک خراسان جنوبک با اشاره به اینکه در بحث فرهنگ و تمدن بشری همه دستاوردهای امروز، خود را مرهون گذشتگان می ‌دانیم، اظهار داشت: در دنیای امروز ملت‌هایی شانس حیات دارند که عمدتاً تلاش و فعالیت آنان برای دستیابی به توفیقات گذشتگان باشد.

مدیر ‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی خطاب به هنرمندان جوان گفت: توجه کنید که به عنوان یک انسان در نظام هستی با کشف اسرار خلقت و بیان آن به زبان هنر آثاری ماندگار را خلق کنید.

افضلیان رسالت بزرگ هنرمندان و نسل جوان امروز را بیان اسرار خلقت خداوندی، نمادها و سمبل‌ها در قالب هنر خواند و تصریح کرد: اسرار خلقت را در قالب هنر و ادبیات بیان کنید تا ماندگار شود.

استاد برجسته گرافیک کشور نیز در این جلسه گفت: دلیل ضعف پایه برخی از دانشجویان رشته گرافیک آگاهی نداشتن درباره اصول است.

سید جمال شباهنگی معضل اصلی که دانشجویان رشته گرافیک با آن مواجه هستند را ضعیف شدن تفکر و قدرت طراحی دانشجویان رشته گرافیک به خاطر استفاده از کامپیوتر دانست و افزود: در دو سال نخست دانشگاه، دانشجویان رشته گرافیک باید با دست کار کنند از این رو باید در همان سال‌های ابتدایی توانایی‌های بالقوه دانشجویان را ارتقا داد.

وی با اشاره به اینکه برخی از واحدهای درسی رشته گرفیک بیهوده بوده و باید حذف شود، گفت: متأسفانه واحدهای اضافه دوره کاردانی و کارشناسی موجب می ‌شود که دانشجویان از کارهای علمی باز بمانند.

شباهنگی مشکل و گرفتاری اصلی دانشجویان رشته گرافیک را در برنامه ‌ریزی ‌های کلان دانست.

یکی دیگر از اساتید گرافیک کشور نیزدر این جلسه تصریح کرد: متأسفانه مبانی که در هنر گرافیک بسیار زیاد به کار می ‌بریم به فراموشی سپرده شده است.

ایرج میرزا علیخانی پایه و اساس تفکرات را برنامه ‌ریزی دانست و گفت: سیستم آموزشی به دلیل برنامه ‌ریزی غلط، عقب افتاده است و برنامه‌ ها هیچ ربطی به سال جدید تحصیلی ندارد و به همین دلیل آموزشگاه‌های خصوصی روز به روز در حال افزایش هستند.

وی با تأکید بر اینکه در برنامه ‌ریزی آموزشی و برخورد با ابزار مشکلی نداریم، افزود: نوع نگاه یک فرد گرافیست باید با دیگر افراد متفاوت باشد و به دیگران آموزش دهد.