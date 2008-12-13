90 درصد پروژه های سفر هیئت دولت به شهرستان بانه اجرایی شده است

مسعود منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در جریان دور اول سفر هیئت دولت به شهرستان بانه بیش از 103 پروژه به تصویب رسید که در حال حاضر بالای 90 درصد از این پروژه ها اجرایی و عملیاتی شده است.

وی ادامه داد: از میان پروژه های مصوب شده تا کنون نیز بیش از 60 درصد از آنها به بهره برداری کامل رسیده که از آن جمله می توان به گازرسانی به روستاها، ساخت دو باب سالن ورزشی، تجهیز پارک دوکانان و معرفی آن به عنوان منطقه نمونه گردشگری اشاره کرد.

فرماندار شهرستان بانه یادآور شد: در جریان دور اول سفر هیئت دولت به این شهرستان پروژه گازرسانی به 36 روستا و سه شهر به تصویب رسید که در حال حاضر گازرسانی به تمامی روستاهای فوق و شهر کانی سور به پایان رسیده و گازرسانی به شهر آرمرده و بوین نیز در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.

منصوری سپس به احداث هتل چهار ستاره لاله در بانه اشاره نمود و یادآور شد: زمین مورد نیاز برای ساخت این هتل تملک شده و هم اکنون نیز در مرحله نصب فنداسیون قرار دارد.

وی میزان اعتبارات پیش بینی شده برای ساخت این هتل چهار ستاره را 180 میلیارد ریال خواند و افزود: این هتل با همکاری شرکت توسعه جهانگردی و با مشارکت بخش خصوصی احداث خواهد شد.

فرماندار شهرستان بانه یادآور شد: ایجاد زیرساخت های لازم در بازارچه مرزی سیرانبند نیز از جمله دیگر مصوبات سفر هیئت دولت بود که تا امروز مبلغی بیش از 3 میلیارد و 450 میلیون ریال در بخش های مختلف آسفالت معابر، ساخت و ساز محل استقرار ادارات و سازمان های مرتبط و تامین امکانات رفاهی و خدماتی هزینه شده است.

منصوری در ادامه به تاسیس دانشکده وابسته به دانشگاه کردستان اشاره نمود و گفت: متاسفانه این بند از مصوبات تا کنون علیرغم درخواست های مکرر از سوی مسئولین وزارت علوم اقدامی مناسب صورت نگرفته و انتظار داریم که زمینه های اجرایی شدن این مهم نیز هر چه سریعتر فراهم شود.

وی توسعه و تجهیز بیمارستان بانه، احداث پارک جنگلی این شهر، بهسازی راه های شهری و روستایی، تعمیر و مرمت 48 باب مسجد را از دیگر پروژه های خواند که در جریان دور اول سفر هیئت دولت تصویب و به اجرا در آمده اند.