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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۳:۲۶

مهاجرت پرندگان به دریاچه پریشان کازرون آغاز شد

مهاجرت پرندگان به دریاچه پریشان کازرون آغاز شد

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس محیط زیست شهرستان کازرون فارس از آغاز مهاجرت پرندگان به سمت دریاچه پریشان این شهرستان با شروع فصل سرما خبر داد.

مجید خانبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در کازرون افزود: این پرندگان از مناطقی نظیر سیبری، قفقاز و.. برای گذراندن فصل زمستان به دریاچه پریشان مهاجرت می کنند.

وی با اشاره به اینکه بیش از 200گونه پرنده به صورت بومی و مهاجر در دریاچه پریشان زندگی می کنند، افزود: این پرندگان شامل اردک مرمری، خونکا، اردک سرحنایی، چنگر، انواع مرغابیها، فلامینگو، کله سبز، اردک سفید و.. بوده است.

رئیس محیط زیست کازرون یادآور شد: سالیانه حدود 250هزار قطعه از پرندگان مهاجر به سوی این دریاچه برای زمستان گذرانی مهاجرت می کنند اما با توجه به کاهش سطح آب دریاچه در سال زراعی جاری به طور احتمالی پرندگان امسال مدت کوتاه تری در این منطقه اقامت کنند.

خانبازی متذکر شد: به منظور تامین خوراک پرندگان مهاجر اقدام به تهیه دانه های غذایی در منطقه کرده ایم و با همکاری ماموران محیط بان با جدیت از پرندگان مهاجر حفاظت و با شکارچیان غیر قانونی پرندگان نیز برخوردهای قانونی می شود.

وی همچنین با اشاره به موقعیت و اهمیت دریاچه پریشان نیز بیان کرد: این ردیاچه با وسعتی حود 42کیلومتر مربع و در فاصله 15کیلومتری شهر کازرون، جزء مناطق حفاظت شده بین المللی بوده و تنها دریاچه آب شیرین جهان به شمار می آید که به خاطر ذخیره گاه های زیستی از اهمیت خاصی نیز برخوردار است.

کد مطلب 799616

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