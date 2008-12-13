ایران به تولید بتامین هیدروکلراید از ملاس چغندرقند دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید غلامرضا حسینی ظهر شنبه به مناسبت هفته پژوهش در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پژوهشگران جهاد دانشگاهی کرمانشاه موفق شدند برای نخستین بار در کشور، بتامین هیدروکلراید را از ملاس چغندر قند و نوعی جاذب تصفیه کننده پسابهای صنعتی را از ژئولیتهای طبیعی تولید کنند.

وی با اشاره به کاربردهای این مواد گفت: کاربردهای بتامین هیدروکلراید در تولیدات آرایشی بهداشتی و درمان برخی ناراحتی های گوارشی است، همچنین در تولید داروی ضد اسید معده در خوراک دام و طیور از آن می توان استفاده کرد.

حسینی افزود: کارفرمای این پژوهش سازمان صنایع و معادن استان کرمانشاه بوده و اعتبار آن که حدود 40 میلیون تومان بوده از طریق بند دال ماده 45 تامین شده است.

وی ادامه داد: برای انجام و تولید نیمه صنعتی این محصول حدود 17 ماه پژوهشگران سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه بر روی آن کار کرده اند.

حسینی با تشریح دومین دستاورد پژوهشی جهاد دانشگاهی کرمانشاه گفت: دومین دستاورد ملی پژوهشگران سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه نوعی جاذب طبیعی است که برای نخستین بار در کشور با اصلاح ژئولیت های طبیعی موفق به ساخت نوعی جاذب شدند که می تواند همزمان نسبت به حذف آلودگی های نفتی و مواد سنگین در محیط کاربرد داشته باشد.

وی افزود: این جاذب از کربن فعال که در حال حاضر برای تصفیه پسابهای صنعتی به کار می رود بسیار موثرتر و ارزان تر است و به تایید مرکز تحقیق و توسعه پالایشگاه نفت استان کرمانشاه نیز رسیده است.

حسینی صریح کرد: اعتبار ساخت این جاذب تصفیه کننده پسابهای صنعتی 35 میلیون تومان است که از محل اعتبارات سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه تامین شده است.

معاون پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه اظهار داشت: برای تولید این محصول هفت نفر شامل چهار نفر دارای مدرک دکتری و سه نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد مدت 12 ماه فعالیت داشته اند.

وی با اشاره به طرح های پژوهشی این معاونت گفت: معاونت پژوهشی سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه تا کنون 100 طرح پژوهشی خاتمه یافته را انجام و هم اکنون نیز 25 طرح پژوهشی دیگر در دست اجرا دارد.

حسینی ادامه داد: این معاونت در حال حاضر حدود 40 طرح پژوهشی را به دبیرخانه بند "دال" ماده 45 با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال معرفی کرده که در صورت تامین اعتبار انجام خواهند شد.

معاون پژوهش جهاد دانشگاهی کرمانشاه خاطرنشان کرد: این معاونت در حال حاضر در سه گروه تخصصی شیمی، منابع و هیدرولیک و گروه جامعه شناسی اقدام به انجام کارهای پژوهشی می کند که در همین راستا سه مرکز تخصصی توسعه مطالعات استان، مرکز فنی و مهندسی و مرکز فنی و اجتماعی در حال فعالیت است.