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۲۳ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۳۰

معاون علمی رئیس جمهور با رئیس و معاونان آکادمی علوم رومانی دیدار کرد

معاون علمی رئیس جمهور با رئیس و معاونان آکادمی علوم رومانی دیدار کرد

رئیس و معاونان آکادمی علوم رومانی صبح امروز با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ صادق واعظ زاده در سخنانی ضمن ابراز خرسندی از حضور مسئولین فرهنگستان علوم رومانی در کشورمان به برخی تلاشهای جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد علم و بهره‌مندی از آن اشاره کرد و گفت :
دانشمندان و فرهیختگان علاوه ‌بر پیشبرد علم، برای مبارزه با ظلم و حمایت از مظلوم و برقراری و تحکیم صلح و عدالت در دنیا رسالتی بزرگ بر عهده دارند.

وی افزود: ارتباط و همکاری فرهنگستانها و دانشگاهها و مراکز عالی علمی بستر مناسبی را برای این منظور فراهم می‌سازد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: از حضور موثر فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران در تحولات علمی کشور استقبال می‌کنیم و همکاریهای علمی آنها را با مراکز مشابه خارجی مفید می‌دانیم

معاون علمی رئیس جمهوری خاطر نشان کرد: فرهنگستانها و مراکز علمی مدرن در ایران نسبتاً نوپا هستند اما از میراث کهن علمی و سنت‌های اخلاقی و تربیتیِ و ماندگاری برخوردارند.

وی اظهار داشت: یک چالش بزرگ ما آن است که چگونه از این میراث و سنت‌ها در قالب ساختارهای مدرن سود ببریم. مثلاً در تاریخ ما مثل برخی کشورهای دیگر حکیمان بزرگی بوده‌اند که علاوه ‌بر تسلط بر حوزه وسیعی از علوم به معرفتی انسانی و معنوی دست‌یافته و مربی و راهنمای جامعه و جهان معاصر خود و بلکه همه اعصار شده‌اند.

واعظ زاده اضافه کرد: ما امروز بیش از هر زمان دیگر به چنین شخصیتهایی نیازمندیم تا خلاء معنویت و خردورزی را در جهان معاصر پر کنند.

پروفسور ایونل هایدوک رئیس آکادمی علوم رومانی نیز در این دیدار با اشاره به تاثیر تاریخی زبان فارسی بر زبان و فرهنگ رومانیایی و نیز روابط خوب رومانی با کشورهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران خواستار ارتقاء سطح همکاریهای دو کشور از طریق انعقاد تفاهم نامه همکاری های علمی و فرهنگی بین دو کشور شد.

کد مطلب 799622

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